Кабаева и не только. В Британии ввели санкции против окружения Путина (полный список)

В британском правительстве уверены, что люди, попавшие в санкционный список, являются "кошельками" российского президента, который по официальным данным совсем небогат.

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 13 мая объявила о новых санкциях в отношении путинских "кошельков" — членов его семьи и друзей, "которых он награждает государственными должностями и богатством в обмен на вечную лояльность". Об этом сообщает правительство Великобритании.

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"Сегодня санкции ударили по финансовой сети Путина, в том числе по бывшей жене и двоюродным братьям, усилив давление на президента и его ближайшее окружение, — сказано в пресс-релизе правительства. — Официальные активы Путина скромны, а его образ жизни финансируется кликой семьи, друзей и элиты".

В официальных документах перечислены скромные активы президента РФ: небольшая квартира в Санкт-Петербурге, две советские машины 1950-х годов, трейлер и небольшой гараж.

"На самом деле Путин полагается на свою семью, друзей детства и избранную элиту, которые извлекли выгоду из его правления и, в свою очередь, поддерживают его образ жизни, — отмечает британское правительство. — Их награда — влияние на дела российского государства, выходящее далеко за рамки их формальных позиций".

Кто попал в санкционный список Великобритании

В правительстве Великобритании назвали 12 человек, в отношении которых объявлены санкции.

Алина Кабаева , глава совета директоров "Национальной медиагруппы" — крупнейшей частной российской медиакомпании. Утверждается, что у нее близкие отношения с Путиным, раньше она была депутатом Госдумы от "Единой России".

, глава совета директоров "Национальной медиагруппы" — крупнейшей частной российской медиакомпании. Утверждается, что у нее близкие отношения с Путиным, раньше она была депутатом Госдумы от "Единой России". Анна Зацеплина , бабушка Алины Кабаевой и соратница друга Путина Геннадия Тимченко, который находится под санкциями Великобритании с февраля 2022 года, давнего соратника Путина. Зацеплина получила от Тимченко роскошную квартиру в Москве.

, бабушка Алины Кабаевой и соратница друга Путина Геннадия Тимченко, который находится под санкциями Великобритании с февраля 2022 года, давнего соратника Путина. Зацеплина получила от Тимченко роскошную квартиру в Москве. Людмила Очеретная , бывшая супруга Путина. После развода с Путиным в 2014 году Очеретная извлекла выгоду из льготных деловых отношений с государственными структурами.

, бывшая супруга Путина. После развода с Путиным в 2014 году Очеретная извлекла выгоду из льготных деловых отношений с государственными структурами. Игорь Путин , двоюродный брат президента Путина и российский бизнесмен, директор Международного морского порта "Печенга".

, двоюродный брат президента Путина и российский бизнесмен, директор Международного морского порта "Печенга". Михаил Путин , российский бизнесмен и родственник президента, он является заместителем главы правления страховой компании "СОГАЗ" и заместителем главы правления "Газпрома".

, российский бизнесмен и родственник президента, он является заместителем главы правления страховой компании "СОГАЗ" и заместителем главы правления "Газпрома". Роман Путин , двоюродный брат российского президента, который открыто заявляет о том, что эта семейная связь позволила его компании "Путин Консалтинг" помогать иностранным инвесторам в России.

, двоюродный брат российского президента, который открыто заявляет о том, что эта семейная связь позволила его компании "Путин Консалтинг" помогать иностранным инвесторам в России. Михаил Шеломов , двоюродный брат Путина. Его компания ООО "Акцепт" тесно сотрудничает с ООО "Бином", которое зарегистрировано в качестве владельца "Дворца Путина". Шеломов также является акционером связанного с Кремлем банка "Россия", на который Великобритания наложила санкции 22 февраля 2022 года.

, двоюродный брат Путина. Его компания ООО "Акцепт" тесно сотрудничает с ООО "Бином", которое зарегистрировано в качестве владельца "Дворца Путина". Шеломов также является акционером связанного с Кремлем банка "Россия", на который Великобритания наложила санкции 22 февраля 2022 года. Александр Плехов , близкий друг Путина. Его компания Vital Development Corporation процветает из-за государственного покровительства.

, близкий друг Путина. Его компания Vital Development Corporation процветает из-за государственного покровительства. Михаил Клишин , исполнительный директор Банка "Россия", член Совета директоров "СОГАЗ".

, исполнительный директор Банка "Россия", член Совета директоров "СОГАЗ". Владимир Колбин , сын друга детства и делового партнера российского президента Петра Колбина. Будучи генеральным директором ООО "Геленджикский морской порт", Колбин получал поддержку от российского правительства.

, сын друга детства и делового партнера российского президента Петра Колбина. Будучи генеральным директором ООО "Геленджикский морской порт", Колбин получал поддержку от российского правительства. Юрий Шамалов , сын Николая Шамалова и брат бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова, входит в новую элиту детей ближайших соратников Путина. Шамалов быстро вырос до президента "Газфонда" и члена совета директоров "Газпромбанка".

, сын Николая Шамалова и брат бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова, входит в новую элиту детей ближайших соратников Путина. Шамалов быстро вырос до президента "Газфонда" и члена совета директоров "Газпромбанка". Виктор Хмарин – российский юрист и бизнесмен, друг и родственник Путина. Хмарин владелец нескольких предприятий, в том числе, ООО "Нефтепродуктсервис", которое работает в российском энергетическом секторе.

– российский юрист и бизнесмен, друг и родственник Путина. Хмарин владелец нескольких предприятий, в том числе, ООО "Нефтепродуктсервис", которое работает в российском энергетическом секторе. В правительственном пресс-релизе также отмечено, что после полномасштабного российского вторжения в Украину Великобритания ввела санкции в отношении более 1000 физических и 100 юридических лиц, включая олигархов, на общую сумму 117 млрд фунтов стерлингов.

Ранее Фокус рассказывал, что США и Великобритания наложили санкции на дочерей Владимира Путина. Предполагается, что имущество Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой будет заморожено, а въезд в страну им запретят. Кроме того, ограничения также были наложены на дочь главы МИД РФ Екатерину Винокурову.