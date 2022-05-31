Кабаева, Фридман и не только: Канада расширила санкции против России
Согласно решению канадского правительства, всего список был расширен на 22 гражданина РФ и четыре юридические организации. Под персональные санкции также попали бизнесмен Михаил Кучмент и его жена - модель и ведущая Милана Королева.
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Сегодня, 31 мая, Министерство иностранных дел Канады ввело дополнительные персональные санкции в отношении 22 граждан России и четырех юридических организаций. Об этом сообщается на официальном сайте канадского правительства.
В частности, в новый санкционный список попала олимпийская чемпионка и гендиректор "Национальной медиа-группы" Алина Кабаева, которая, как считается, имеет близкие отношения с Владимиром Путиным.
Полный список расширенных санкций:
- Екатерина и Лариса Фридман, дочери подсанкционного олигарха Михаила Фридмана
- Ольга Айзиман, бывшая супруга Михаила Фридмана
- Михаил Россеев, зампредседателя правления и главный бухгалтер "Газпрома"
- Андрей Козицын, гендиректор Уральской горно-металлургической компании
- Елена Георгиева, председатель правления Новикомбанка
- Михаил Кучмент, бизнесмен, председатель Наблюдательного совета Совкомбанка
- Милана Королева, супруга Михаила Кучменат, модель и ведущая
- Анатолий Браверман, первый заместитель гендиректора Российского фонда прямых инвестиций
- Инна Браверман, супруга Анатолия Бравермана
- Александр Браверман, сын Анатолия Бравермана
- Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ
- Наталья Диркс, член правления ВТБ
- Максим Кондратенко, член правления ВТБ
- Эркин Норов, член правления ВТБ
- Святослав Островский, член правления ВТБ
- Дмитрий Пьянов, финансовый директор ВТБ
- Сергей Мальцев, председатель совета директоров Globaltrans, экс-зампред "Сбербанка"
- Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления "Сбербанка"
- Наталья Алымова, экс-член правления "Сбербанка"
- Александра Бурико, экс-зампред "Сбербанка"
Также Канада ввела санкции против четырех юридических организаций:
- Инвестторгбанк,
- Россельхозбанк,
- управляющая компания Российской венчурной компании
- управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций
"На каждое действие президента Путина, направленное на подрыв территориальной целостности Украины, Канада без колебаний примет соответствующие контрмеры. Канада будет неустанно добиваться привлечения к ответственности за неоправданные действия российского режима. Мы поддерживаем Украину и ее народ", — заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.
Ранее Алина Кабаева попала в персональный санкционный список Великобритании. 13 мая министр иностранных дел страны Лиз Трасс объявила о новых санкциях в отношении путинских "кошельков" — членов его семьи и друзей, "которых он награждает государственными должностями и богатством в обмен на вечную лояльность".
Также Фокус рассказывал, что США и Великобритания наложили санкции на дочерей Владимира Путина.