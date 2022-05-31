Кабаева, Фридман и не только: Канада расширила санкции против России

Согласно решению канадского правительства, всего список был расширен на 22 гражданина РФ и четыре юридические организации. Под персональные санкции также попали бизнесмен Михаил Кучмент и его жена - модель и ведущая Милана Королева.

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Сегодня, 31 мая, Министерство иностранных дел Канады ввело дополнительные персональные санкции в отношении 22 граждан России и четырех юридических организаций. Об этом сообщается на официальном сайте канадского правительства.

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В частности, в новый санкционный список попала олимпийская чемпионка и гендиректор "Национальной медиа-группы" Алина Кабаева, которая, как считается, имеет близкие отношения с Владимиром Путиным.

Полный список расширенных санкций:

Екатерина и Лариса Фридман, дочери подсанкционного олигарха Михаила Фридмана

Ольга Айзиман, бывшая супруга Михаила Фридмана

Михаил Россеев, зампредседателя правления и главный бухгалтер "Газпрома"

Андрей Козицын, гендиректор Уральской горно-металлургической компании

Елена Георгиева, председатель правления Новикомбанка

Михаил Кучмент, бизнесмен, председатель Наблюдательного совета Совкомбанка

Милана Королева, супруга Михаила Кучменат, модель и ведущая

Анатолий Браверман, первый заместитель гендиректора Российского фонда прямых инвестиций

Инна Браверман, супруга Анатолия Бравермана

Александр Браверман, сын Анатолия Бравермана

Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ

Наталья Диркс, член правления ВТБ

Максим Кондратенко, член правления ВТБ

Эркин Норов, член правления ВТБ

Святослав Островский, член правления ВТБ

Дмитрий Пьянов, финансовый директор ВТБ

Сергей Мальцев, председатель совета директоров Globaltrans, экс-зампред "Сбербанка"

Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления "Сбербанка"

Наталья Алымова, экс-член правления "Сбербанка"

Александра Бурико, экс-зампред "Сбербанка"

Также Канада ввела санкции против четырех юридических организаций:

Инвестторгбанк,

Россельхозбанк,

управляющая компания Российской венчурной компании

управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций

"На каждое действие президента Путина, направленное на подрыв территориальной целостности Украины, Канада без колебаний примет соответствующие контрмеры. Канада будет неустанно добиваться привлечения к ответственности за неоправданные действия российского режима. Мы поддерживаем Украину и ее народ", — заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

Ранее Алина Кабаева попала в персональный санкционный список Великобритании. 13 мая министр иностранных дел страны Лиз Трасс объявила о новых санкциях в отношении путинских "кошельков" — членов его семьи и друзей, "которых он награждает государственными должностями и богатством в обмен на вечную лояльность".

Также Фокус рассказывал, что США и Великобритания наложили санкции на дочерей Владимира Путина.