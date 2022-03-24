У Швейцарії наполегливо вимагають депортувати з країни пасію Путіна – Аліну Кабаєву

Під відповідною петицією вже понад 67 тисяч підписів.

Після того, як з'явилася інформація про те, що знаменита гімнастка і ймовірна коханка президента РФ Аліна Кабаєва перебуває у Швейцарії у якомусь "зміцненому шале", громадяни, як вони самі повідомили, трьох країн: РФ, України та Білорусі ініціювали збір підписів під петицією, що вимагає вигнати Кабаєву з країни. Про це пише Daily Mail.

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Підписи збирають під петицією на вебсайті change.org. Наразі вона зібрала майже 68 тисяч підписів, а починається питанням: "Швейцаріє, навіщо ви дали притулок посібникам путінського режиму?!".

Також у петиції нагадують, що Кабаєва, будучи депутатом Держдуми, підтримала так званий "Закон Діми Яковлєва", який унеможливив усиновлення дітей з Росії іноземними громадянами.

[ + – ] Аліна Кабаєва в Держдумі Фото: ТАСС

Просять у петиції перевірити і "чистоту" коштів, які були використані для покупки нерухомості, де наразі мешкає Кабаєва.

"Ми добиватимемося справедливості всіма можливими способами, і якщо в ході судового процесу з'ясується, що окремих швейцарських політичних діячів було корумповано, дозволивши Аліні Кабаєвій отримати швейцарське громадянство в обхід передбачених законом процедур і правил, то ми добиватимемося максимального поширення цього факту", — зазначається в петиції.

Нагадаємо, незабаром після початку війни в Україні стало відомо, що поки президент РФ "курсує" між Москвою та таємничим бункером на Алтаї, його пасія живе у Швейцарії разом зі своїми дітьми. Їх, з чуток, має четверо. Однак, вона лише одного разу з'являлася на публіці з двома хлопчиками і один раз, будучи вагітною. Інформації, чиї це діти та скільки їм років – немає. Але журналісти впевнені, що їхнім батьком є Путін.

[ + – ] Аліна Кабаєва та Володимир Путін Фото: ТАСС

ЄС та США досі не наклали на Кабаєву санкції. Тому в петиції нагадують, якщо Швейцарія вперше в сучасній історії порушила свій нейтралітет, чого не робила навіть по відношенню до нацистської Німеччини у ХХ столітті, і "приєдналася до санкцій проти Путіна та його оточення", то як вона дозволяє "його коханці та її дітям ховатися у межах своєї держави".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 38-річна Кабаєва вже давно проживає у Швейцарії. Джерело стверджує, що в неї четверо дітей: двоє хлопчиків та семирічні дівчатка-близнючки, які народилися неподалік Лугано, Швейцарія, у лютому 2015 року.