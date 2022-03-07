Стало відомо, де зараз знаходиться Аліна Кабаєва, давня пасія Володимира Путіна

Олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва, яка за чутками є коханкою російського президента, ховається у Швейцарії.

Поки російська армія обстрілює українські міста та мирних жителів, а сам президент РФ, за непідтвердженими даними, перебуває у таємному притулку на Алтаї, його давня пасія Аліна Кабаєва нібито ховається у більш комфортному місці — у Швейцарії. Саме це стверджують журналісти Page Six.

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"Поки Путін нападає на Україну та безневинних громадян, його сім'я ховається в дуже усамітненому і дуже безпечному шале десь у Швейцарії", — стверджує джерело видання.

38-річна Кабаєва давно живе у Швейцарії. Джерело стверджує, що у неї четверо дітей: двоє хлопчиків та семирічні дівчинки-близнюки, які народилися неподалік Лугано, Швейцарія, у лютому 2015 року.

"У Аліни з Путіним двоє маленьких хлопчиків і дівчатка-близнюки, які народилися у Швейцарії. Всі діти мають швейцарські паспорти, і я думаю, що в неї теж", — стверджує джерело.

Вперше чутки про зв'язок Аліни Кабаєвої та Володимира Путіна з'явилися у 2008 році, коли російська газета "Московський кореспондент" опублікувала статтю про те, що Путін розлучився зі своєю дружиною Людмилою Шкребньовою і збирається одружитися з Кабаєвою. Офіційний Кремль спростував усе, сказане у статті, і газету незабаром після публікації закрили.

Сам Путін завжди уникав питань про своїх дітей та особисте життя. Про двох його старших дочок невідомо практично нічого — журналісти впевнені лише в тому, що їх звати Катерина та Марія.

"У мене є особисте життя, в яке я не допускаю втручання. Його треба поважати. Я завжди негативно ставився до тих, хто зі своїми сопливими носами та еротичними фантазіями лізе в чуже життя", — заявляв президент РФ у давньому інтерв'ю.

Але при цьому президент Білорусі Олександр Лукашенко натякав, що саме через Кабаєву Путін ухвалив рішення про розлучення.

Кабаєва була депутаткою Державної Думи РФ, з 2014 року — обіймає посаду голови ради директорів холдингу "Національна Медіа Група", з 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес". Але при цьому вона практично не з'являється на публіці. Востаннє Кабаєва включилася до ефіру телеканалу "Росія 1", щоб прокоментувати інцидент, який стався на змаганнях з художньої гімнастики. Це сталося ще у серпні минулого року.

Втім, вона висловилася щодо усунення російських параолімпійців від участі у змаганнях після нападу РФ на Україну. Точніше, агентство ТАСС опублікувало її коментар, але не уточнило, як його було отримано.