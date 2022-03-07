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Стало известно, где сейчас находится Алина Кабаева, давняя пассия Владимира Путина

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Фото: ТАСС

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которая по слухам, является любовницей российского президента, прячется в Швейцарии

Пока российская армия обстреливает украинские города и мирных жителей, а сам президент РФ, по неподтвержденным данным, находится в тайном убежище на Алтае, его давняя пассия Алина Кабаева якобы прячется в более комфортабельном месте – в Швейцарии. Именно это утверждают журналисты Page Six.

"Пока Путин нападет на Украину и невинных граждан, его семья прячется в очень уединенном и очень безопасном шале где-то в Швейцарии", — утверждает источник издания.

38-летняя Кабаева давно живет в Швейцарии. Источник утверждает, что у нее четверо детей: двое мальчиков и семилетние девочки-близнецы, которые родились неподалеку от Лугано, Швейцария, в феврале 2015 года.

"У Алины с Путиным двое маленьких мальчиков и девочки-близнецы, которые родились в Швейцарии. У всех детей есть швейцарские паспорта, и я думаю, что у нее тоже", — утверждает источник.

Впервые слухи о связи Алины Кабаевой и Владимира Путина появились в 2008 году, когда российская газета "Московский корреспондент" опубликовала статью о том, что Путин развелся со своей женой Людмилой Шкребневой и собирается жениться на Кабаевой. Официальный Кремль опроверг все, сказанное в статье, и газета вскоре после публикации была закрыта.

Сам Путин всегда избегал вопросов о своих детях и личной жизни. Про двух его старших дочерей неизвестно практически ничего – журналисты уверены только в том, что их зовут Екатерина и Мария.

"У меня есть личная жизнь, в которую я не допускаю вмешательства. Ее нужно уважать. Я всегда негативно относился к тем, кто со своими сопливыми носами и эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь", — заявлял президент РФ в давнем интервью.

Но при этом президент Беларуси, Александр Лукашенко намекал, что именно из-за Кабаевой Путин принял решение о разводе.

Кабаева была депутатом Государственной Думы РФ, с 2014 года — занимает пост председателя совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа", с 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО"Спорт-Экспресс". Но при этом она практически не появляется на публике. В последний раз Кабаева включилась в эфир телеканала "Россия 1", чтобы прокомментировать инцидент, который произошел на соревнованиях по художественной гимнастике. Это произошло еще в августе прошлого года.

Впрочем, она высказалась по поводу отстранения российских параолимпийцев от участия в соревнованиях после нападения РФ на Украину. Точнее, агентство ТАСС опубликовало ее комментарий, но не уточнило, как он был получен.