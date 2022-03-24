В Швейцарии настойчиво требуют депортировать из страны пассию Путина - Алину Кабаеву

Под соответствующей петицией уже более 67 тысяч подписей

После того, как появилась информация о том, что знаменитая гимнастка и предполагаемая любовница президента РФ Алина Кабаева находится в Швейцарии в некоем "укрепленном шале", граждане, как они сами сообщили, трех стран: РФ, Украины и Беларуси инициировали сбор подписей под петицией, требующей выдворить Кабаеву из страны. Об этом пишет Daily Mail.

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Подписи собирают под петицией на сайте change.org. Сейчас она собрала почти 68 тысяч подписей, а начинается вопросом: "Швейцария, зачем вы приютили пособников путинского режима?!".

Также в петиции напоминают, что Кабаева, будуч депутатом Госдумы, поддержала так называемый "Закон Димы Яковлева", который сделал невозможным усыновление детей из России иностранными гражданами.

[ + – ] Алина Кабаева в Госдуме Фото: ТАСС

Просят в петиции проверить и "чистоту" средств, которые были использованы для покупки недвижимости, где сейчас живет Кабаева.

"Мы будем добиваться справедливости всеми возможными способами, и если в ходе судебного процесса выяснится, что отдельные швейцарские политические деятели были коррумпированы, позволив Алине Кабаевой получить швейцарское гражданство в обход предусмотренных законом процедур и правил, то мы будем добиваться максимального распространения этого факта", — отмечается в петиции.

Напомним, вскоре после начала войны в Украине стало известно, что пока президент РФ "курсирует" между Москвой и таинственным бункером на Алтае, его пассия живет в Швейцарии вместе со своими детьми. Их, по слухам, у нее четверо. Однако она лишь однажды появлялась на публике с двумя мальчиками и один раз, будучи беременной. Информации, чьи это дети и сколько им лет – нет. Но журналисты уверены, что их отцом является Путин.

[ + – ] Алина Кабаева и Владимир Путин Фото: ТАСС

ЕС и США до сих пор не наложили на Кабаеву санкции. Так что в петиции напоминают, если Швейцария впервые в современной истории нарушила свой нейтралитет, чего не делала даже по отношению к нацистской Германии в ХХ веке, и "присоединилась к санкциям против Путина и его окружения", то как она позволяет "его любовнице и ее детям прятаться в пределах вашего государства".

Напомним, ранее сообщалось, что 38-летняя Кабаева уже давно проживает в Швейцарии. Источник утверждает, что у нее четверо детей: двое мальчиков и семилетние девочки-близнецы, которые родились неподалеку от Лугано, Швейцария, в феврале 2015 года.