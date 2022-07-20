Вілли в Підмосков'ї та квартири в Москві. Журналісти розповіли про нерухомість Аліни Кабаєвої

Виявилося, що більшу частину квартир та будинків пасія Володимира Путіна отримала в подарунок від його наближених.

Днями стало відомо, що Аліна Кабаєва, яку вже прямо називають у пресі коханкою російського президента, отримала на рахунки свого Благодійного фонду багатомільйонну пожертву разом з тим, що два останні роки жодної активності фонд не виявляв. А сьогодні журналісти-опозиціонери опублікували розслідування, в якому розповіли про те, якою нерухомістю володіє олімпійська чемпіонка.

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Втім, їй прямо належить не так багато. Наприклад, будинок на Рубльово-Успенському шосе, вартістю 305 мільйонів рублів (близько 5 мільйонів доларів).

[ + – ] Сюжет про нерухомість Аліни Кабаєвій та її сім'ї

А ось бабуся Аліни Кабаєвої дуже успішна домовласниця. Їй на Рубльовці належать одразу два будинки, вартість яких складає пів мільярда рублів (близько 9 мільйонів доларів). Також вона має дві квартири в елітному будинку на Арбаті.

Їх 85-річна пенсіонерка отримала в подарунок від бізнесмена Петра Колбіна у 2015 році. Петро вкрай потайлива людина, колишній співвласник нафтотрейдера Gunvor, близький друг Володимира Путіна та товариш ще одного знайомого російського президента — Геннадія Тимченка.

Саме від Тимченка бабуся Аліни Кабаєвої отримала в подарунок квартиру в Санкт-Петербурзі у 2015 році вартістю 120 мільйонів рублів (близько 2 мільйонів доларів).

Мати Аліни Кабаєвої, Любов Кабаєва, керує великим спорткомплексом на Можайському шосе. Він належить ГО "Резерв-М", який, у свою чергу, належить Лейсан Кабаєвій, молодшій сестрі гімнастки. Також мамі Кабаєвої належить двоповерхова шале у Краснодарському краї по сусідству з маєтком Дмитра Медведєва "Псехако".

Також їй належить розкішна квартира на Пречистінці у Москві вартістю 800 мільйонів рублів, або 14 мільйонів доларів. Загалом у будинку 10 квартир. І тут же проживає коханка глави МЗС РФ Сергія Лаврова — Світлана Полякова.

[ + – ] Будинок на Пречистінці Фото: Скрін відео

А в 2009 році Григорій Баєвський, який працює з братами Ротенбергами, переоформив на Лейсан Кабаєву квартиру в Москві, вартістю сто мільйонів рублів.

Нагадаємо, до початку війни в Україні Аліна Кабаєва проживала у Швейцарії разом зі своїми дітьми, як вважається, від Путіна. Але віднедавна вона знаходиться в Москві і навіть відвідала виставку Врубеля в компанії жінок-охоронців. Кому належало швейцарське шале — невідомо.

Але ізраїльський бізнесмен російського походження Леонід Невзлін, колишній співвласник нафтового гіганта ЮКОСу, стверджує, що у Кабаєвої нерухомість не тільки у РФ, і, ймовірно, у Швейцарії. Також вона нещодавно придбала віллу на півдні Туреччини та будинок у Стамбулі.