Благодійний фонд пасії Путіна Аліни Кабаєвої раптово отримав 218 мільйонів рублів

У 2020 та 2019 році фонд взагалі не отримував грошей і його сайт не оновлювався

Опозиційні російські журналісти з'ясували, що давня пасія Володимира Путіна, гімнастка Аліна Кабаєва, раптово отримала величезну суму — 218 мільйонів рублів на рахунки свого благодійного фонду. Про це пише Тelegram-канал "Команда Навального".

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За нинішнім курсом 218 мільйонів рублів — близько чотирьох мільйонів доларів. З яких 74 мільйони — добровільні пожертвування, а 141 — прибуток. Але примітно інше: у 2020 та 2019 році фонд взагалі не отримував грошей і не проявляв жодної активності. Навіть сайт не оновлювався. І жодних пожертв не зроблено.

[ + – ] Одне з недавніх фото Аліни Кабаєвої Фото: Фонтанка

На сайті фонду сказано, що заснований він у 2008 році і його мета "допомога нужденним малозабезпеченим сім'ям та дітям з обмеженими можливостями".

Також Благодійний фонд Аліни Кабаєвої нібито здійснює програми захисту материнства та дитинства, підтримки масового спорту та фізичної культури.

Проте за підсумками 2021 року фонд став одним із найбагатших у РФ. Журналісти пишуть, що фонд почав активно позичати гроші та баланс на рахунку різко збільшився з 46 до 92 мільйонів рублів.

Також у звітності зазначено, що за підсумками 2021 року фонд витратив на благодійні потреби лише 27 мільйонів рублів, а на зарплати своїм співробітникам — 8 мільйонів.

Від кого Фонд отримав гроші — невідомо.

Офіційний власник фонду — Лейсан Кабаєва, молодша сестра Аліни. Організацію зареєстровано за адресою СК "Кунцево", директоркою якого є мати Кабаєва Любов.

Також олімпійська чемпіонка володіє нерухомістю під Москвою, чотирма квартирами у Петербурзі та Москві.

[ + – ] Аліна Кабаєва на виставці Врубеля у Санкт-Петербурзі Фото: Фонтанка

Але донедавна вона проживала у Швейцарії разом зі своїми дітьми. Яких, як твердять таблоїди, вона народила від Володимира Путіна, президента РФ. Сама Аліна та Путін ніколи не підтверджували цю інформацію. Після публікації чуток про роман Путіна і Кабаєвої в газеті "Московський кореспондент" у 2008 році газета незабаром була закрита.

За чутками, у Кабаєвої четверо дітей: два хлопчики та дівчатка-близнюки. Тільки один із її синів з'явився на світ у Росії, таблоїди стверджують — це було рішення Путіна. Його нібито назвали Володимиром, на честь батька.

Проти Кабаєвої ввели санкції Канада та Великобританія. А сама вона стала підозріло часто з'являтися у Росії. Так, у червні її бачили на виставці Врубеля у Санкт-Петербурзі.

[ + – ] Аліна Кабаєва на виставці Врубеля в Санкт-Петербурзі в оточенні охоронців Фото: Фонтанка [ + – ] Аліна Кабаєва на виставці Врубеля в Санкт-Петербурзі в оточенні охоронців Фото: Фонтанка

Коханку Путіна супроводжували одразу троє жінок-охоронців, які, втім, не зупинили відвідувачів, які фотографували Аліну.

Також ходять чутки про те, що вона знову вагітна від Путіна, чому той зовсім не радий. І навіть нібито наполягав на аборті.