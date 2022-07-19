Благотворительный фонд пассии Путина Алины Кабаевой внезапно получил 218 миллионов рублей

В 2020 и 2019 году фонд вообще не получал денег и его сайт не обновлялся

Оппозиционные российские журналисты выяснили, что давняя пассия Владимира Путина, гимнастка Алина Кабаева, внезапно получила огромную сумму – 218 миллионов рублей на счета своего благотворительного фонда. Об этом пишет Тelegram-канал "Команда Навального".

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По нынешнему курсу 218 миллионов рублей – это около четырех миллионов долларов. Из которых 74 миллиона — добровольные пожертвования, а 141 — прибыль. Но примечательно другое: в 2020 и в 2019 году фонд вообще не получал денег и не проявлял никакой активности. Даже сайт не обновлялся. И никаких пожертвований сделано не было.

[ + – ] Одно из недавних фото Алины Кабаевой Фото: Фонтанка

На сайте фонда сказано, что основан он был в 2008 году и его цель "помощь нуждающимся малоимущим семьям и детям с ограниченными возможностями".

Также Благотворительный фонд Алины Кабаевой якобы осуществляет программы по защите материнства и детства, поддержке массового спорта и физической культуры.

Однако по итогам 2021 года фонд стал одним из самых богатых в РФ. Журналисты пишут, что фонд начал активно одалживать деньги и баланс на счете резко увеличился с 46 до 92 миллионов рублей.

Также в отчетности указано, что по итогам 2021 года фонд потратил на благотворительные нужды всего 27 миллионов рублей, а на зарплаты своим сотрудникам – 8 миллионов.

От кого Фонд получил деньги – неизвестно.

Официальный владелец фонда – Лейсан Кабаева, младшая сестра Алины. Организация зарегистрирована по адресу СК "Кунцево", директором которого является мать Кабаевой Любовь.

Также олимпийская чемпионка владеет недвижимостью под Москвой, четырьмя квартирами в Петербурге и Москве.

[ + – ] Алина Кабаева на выставке Врубеля в Санкт-Петербурге Фото: Фонтанка

Но до недавнего времени она проживала в Швейцарии вместе со своими детьми. Которых, как утверждают таблоиды, она родила от Владимира Путина, президента РФ. Сама Алина и Путин никогда не подтверждали эту информацию. После публикации слухов о романе Путина и Кабаевой в газете "Московский корреспондент" в 2008 году, газета вскоре была закрыта.

По слухам, у Кабаевой четверо детей: два мальчика и девочки-близнецы. Только один из ее сыновей появился на свет в России, таблоиды утверждают – это было решение Путина. Его якобы назвали Владимиром, в честь отца.

Против Кабаевой ввели санкции Канада и Великобритания. А сама она стала подозрительно часто появляться в России. Так, в июне ее видели на выставке Врубеля в Санкт-Петербурге.

[ + – ] Алина Кабаева на выставке Врубеля в Санкт-Петербурге в окружении телохранительниц Фото: Фонтанка [ + – ] Алина Кабаева на выставке Врубеля в Санкт-Петербурге в окружении телохранительниц Фото: Фонтанка

Любовницу Путина сопровождали сразу три женщины-телохранителя, которые, впрочем, не остановили посетителей, которые фотографировали Алину.

Также ходят упорные слухи о том, что она снова беременна от Путина, чему тот совсем не рад. И даже якобы настаивал на аборте.