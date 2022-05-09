Алина Кабаева снова беременна - СМИ

В западных медиа предполагают, что Кабаева снова беременна, и президенту РФ это не нравится.

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"69-летний Владимир Путин ошеломлен новостью о том, что его бывшая возлюбленная, 38-летняя гимнастка Алина Кабаева, снова беременна". С таким заголовком вышла сенсационная статья в британском таблоиде The Sun. Журналисты со ссылкой на источники утверждают, что президент РФ пришел в ярость, когда ему сообщили об интересном положении его бывшей протеже. По информации издания, все произошло незадолго до Дня победы, который Россия традиционно празднует с размахом, устраивая грандиозный парад на Красной площади. Президент РФ очень расстроился, что такая неприятная новость может испортить ему торжественное мероприятие. К тому же, Путин якобы не планировал больше детей, поэтому информация о предполагаемой беременности Кабаевой ему не понравилась, и он был "подавлен и замкнут".

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Как пишет The Sun, первыми информацию о предполагаемой беременности Алины Кабаевой, которую называют в СМИ любовницей Путина, хотя сам российский диктатор никогда официально не подтверждал связи с гимнасткой, сообщил российский Telegram-канал. Его авторами считают неких приближенных к Кремлю людей, которые регулярно "сливают" инсайды. В Telegram-канале также предположили, что Путин подавлен не столько фактом очередной беременности своей бывшей возлюбленной, сколько тем, что гимнастка носит не его ребенка.

Ранее швейцарские журналисты со ссылкой на свои источники предполагали, что у Алины Кабаевой и Путина двое совместных детей. Оба мальчики. Первого ребенка от российского президента она якобы родила в 2015 году в клинике швейцарского италоязычного кантона Тичино в городе Лугано в режиме строжайшей секретности. Вторые роды в 2019 году прошли в России по решению российский президент.

Как писал Фокус, недавно Алина Кабаева посетила первую репетицию фестиваля своего имени на "ВТБ-Арене", где охотно позировала перед камерами с тренерами и спортсменами. В Интернете обратили внимание на изменившуюся внешность гимнастки — Кабаева явно часто пользуется услугами косметолога, а также на обручальное кольцо на пальце.