Любовница Путина Алина Кабаева родила ему двоих детей — СМИ

По информации журналистов, первый ребенок Путина от российской гимнастки родился в 2015 году, а второй — в 2019-м. Первенец-мальчик родился в швейцарской клинике, а вторые роды прошли в России.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Вероятная любовница президента РФ Владимира Путина Алина Кабаева родила ему двоих детей. Об этом пишет швейцарское издание Sonntags Zeitung.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По информации газеты, первый ребенок Путина от российской гимнастки родился в 2015 году, а второй — в 2019-м.

Первым родился мальчик в клинике швейцарского италоязычного кантона Тичино в городе Лугано в режиме строжайшей секретности. Вторые роды (тоже мальчик) прошли уже в России, поскольку так решил российский президент.

Швейцарское издание ссылается на знакомого врача из России, которая уже более 30 лет проживает и работает в Швейцарии, и, как утверждается, оба раза именно она принимала роды. Этот гинеколог якобы знакома с главой РФ очень давно и имеет с ним доверительные отношения

Также известно, что во время обеих беременностей любовница Путина несколько раз приезжала в Лугано, подальше от глаз общественности. Гимнастка проживала либо на вилле врача в элитной коммуне Коллина д'Оро, либо в отеле Principe Leopoldo. Однако на приемы к врачу Кабаева ходила без охраны, а источник описал ее как "приятную и прямолинейную".

[ + – ] О романе между Владимиром Путиным и Алиной Кабаевой ходят слухи с 2008 года Фото: Скриншот

Отметим, что об отношениях между Путиным и российской гимнасткой Алиной Кабаевой ходили слухи многие годы, однако официально они не подтверждали свой роман.

С 2001 года спортсменка была членом путинской партии "Единая Россия", а в 2007 году она стала депутатом российской Госдумы. В 2014 году Алину Кабаеву назначили гендиректором Национальной Медиа Группы РФ.

Путин всегда избегал вопросов о своих детях и личной жизни, а тем более о вероятной любовнице Кабаевой. О двух его старших дочерях неизвестно практически ничего — журналисты уверены только в том, что их зовут Екатерина и Мария.

Как известно, Кабаева находится в Швейцарии вместе с детьми от Путина. Однако, по разным источникам, их у нее может быть даже четверо.

Также накануне Алина Кабаева вышла в свет и посетила фестиваль своего имени на ВТБ-Арене, а журналисты обратили внимание на изменения во внешности спортсменки.