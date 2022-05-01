Коханка Путіна Аліна Кабаєва народила йому двох дітей — ЗМІ

За інформацією журналістів, перша дитина Путіна від російської гімнастки народилася 2015 року, а друга — 2019-го

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Ймовірна коханка президента РФ Володимира Путіна Аліна Кабаєва народила йому двох дітей. Про це пише швейцарське видання Sonntags Zeitung.

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За інформацією газети, перша дитина Путіна від російської гімнастки народилася у 2015 році, а друга — у 2019-му.

Першим народився хлопчик у клініці швейцарського італомовного кантону Тічино в місті Лугано в режимі найсуворішої таємності. Другі пологи (теж хлопчик) відбулися вже в Росії, оскільки так вирішив російський президент.

Швейцарське видання посилається на знайомого лікарки з Росії, яка вже понад 30 років проживає та працює у Швейцарії, і, як стверджується, обидва рази саме вона приймала пологи. Ця гінекологиня нібито знайома з главою РФ з юнацтва та має з ним довірчі стосунки

Також відомо, що під час обох вагітностей коханка Путіна кілька разів приїжджала до Лугано, подалі від очей громадськості. Гімнастка проживала або на віллі лікаря в елітній комуні Колліна д’Оро, або в готелі Principe Leopoldo. Проте на прийоми до лікарки Кабаєва ходила без охорони, а джерело описало її як "приємну та прямолінійну".

[ + – ] Про роман між Володимиром Путіним та Аліною Кабаєвою ходять чутки з 2008 року Фото: Скриншот

Зазначимо, що про стосунки між Путіним та російською гімнасткою Аліною Кабаєвою ходили чутки багато років, проте офіційно вони не підтверджували свій роман.

З 2001 року спортсменка була членом путінської партії Єдина Росія, а у 2007 році вона стала депутаткою російської Держдуми. У 2014 році Аліну Кабаєву призначили гендиректором Національної медіагрупи РФ.

Путін завжди уникав питань про своїх дітей та особисте життя, а тим більше про ймовірну коханку Кабаєву. Про двох його старших дочок невідомо практично нічого — журналісти впевнені лише в тому, що їх звати Катерина та Марія.

Наразі, як відомо, Кабаєва перебуває у Швейцарії разом з дітьми від Путіна. Проте, за різними джерелами, їх у неї може бути навіть четверо.

Також напередодні Аліна Кабаєва вийшла у світ та відвідала фестиваль свого імені на "ВТБ-Арені", а журналісти звернули увагу на зміни в зовнішності спортсменки.