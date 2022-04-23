У Мережі помітили змінений зовнішній вигляд Аліни Кабаєвої

У ЗМІ звернули увагу на змінену зовнішність гімнастки.

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Російська гімнастка Аліна Кабаєва, яку у ЗМІ називають коханкою Володимира Путіна, веде максимально закрите життя. Тому її рідкісна поява на публіці викликає особливий інтерес.

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Нещодавно гімнастка відвідала першу репетицію фестивалю свого імені на "ВТБ-Арені", де охоче позувала перед камерами з тренерами та спортсменами. Про це пише Spletnik.

У виданні звернули увагу на змінену зовнішність гімнастки, зазначивши, що ймовірно вона активно користується послугами косметолога, а також помітили обручку на пальці.

Фото з Аліною Кабаєвою опублікувала в себе в Instagram тренерка юніорської збірної Росії з художньої гімнастики Катерина Сиротіна.

[ + – ] Фото: Instagram/ekaterina_sirotina_official Фото: Instagram

Також у росЗМІ звернули увагу на образ, який Кабаєва обрала для заходу — короткий кардиган чорного кольору великої в'язки, класична сорочка та сірі вузькі джинси. Кросівки гімнастка мала від люксового італійського бренду Brunello Cucinelli вартістю близько $1200. У цьому ж бутику є сірі джинси, схожі на ті, що носить Кабаєва, вартістю понад $1300.

У ЗМІ зазначають, що 38-річна спортсменка рідко з'являється на публіці в розслабленому вигляді та частіше вибирає сукні від Valentino, Alessandra Rich та Oscar de la Renta, костюми від Proenza Schouler. Образи доповнює вінтажними сумками Chanel.

Як писав раніше Фокус, після початку повномасштабної війни в Україні у Швейцарії наполегливо вимагали депортувати з країни коханку Путіна Аліну Кабаєву. Ходили чутки, що спортсменка живе у Швейцарії з 2015 року, де того ж року народила близнюків.

Зазначимо, що в Кабаєвої четверо дітей — двоє хлопчиків та дівчинки близнюки, яким по сім років. Ймовірним батьком є Путін, хоча в Кремлі цю інформацію заперечують.