Влада Швейцарії не знайшла ознак перебування коханки Путіна в країні, — ЗМІ

Чутки про те, що Кабаєва живе у Швейцарії, з'явилися у 2015 році, коли вона нібито народила дитину в клініці Святої Анни.

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Федеральний департамент юстиції та поліції Швейцарії не знайшов ознак перебування ймовірної дружини голови Кремля Володимира Путіна Аліни Кабаєвої в країні, яка відома також як колишня спортсменка і депутатка Держдуми. Про це повідомляє телекомпанія RTS, пише Le News.

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Шукати Кабаєву у Швейцарії розпочали після підтримки країною санкцій ЄС проти Росії у зв’язку з нападом на Україну. І хоча країна довго тримала нейтралітет щодо всіх конфліктів, після вторгнення РФ в Україну це змінилося. Через те, що перебування пасії Путіна може зашкодити іміджу Швейцарії, її почали шукати. Проте після необхідних перевірок ознак її присутності в країні не виявили.

Що відомо про життя та місцезнаходження Кабаєвої?

Спортсменка та коханка Путіна переїхала до Швейцарії з дітьми у 2015 році. Наразі її місцезнаходження невідоме, хоча передбачалося, що Кабаєва живе у "приватному та дуже захищеному" шале на березі озера Лугано. У неї четверо дітей – двоє хлопчиків та дівчатка-близнючки, яким по 7 років. Можливим батьком є Путін, хоча Кремль заперечував цю інформацію. Варто зауважити, що Захід досі не наклав на Кабаєву санкції.

Раніше Фокус писав, що на всесвітній платформі петицій сhange.org збирають підписи за видворення Кабаєвої зі Швейцарії. Її підтримали вже майже 72 тисячі людей. Коли петиція збере 75 тисяч підписів, вона найімовірніше стане однією з тих, що наразі найчастіше підписують на сhange.org.

Також повідомлялося більш детально про життя Аліни Кабаєвої у Швейцарії.