Власти Швейцарии не нашли признаков пребывания любовницы Путина в стране, - СМИ

Слухи о том, что Кабаева живет в Швейцарии появились в 2015 году, когда она якобы родила ребенка в клинике Святой Анны.

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Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии не нашел признаков пребывания предполагаемой жены главы Кремля Владимира Путина Алины Кабаевой в стране, которая известна также, как бывшая спортсменка и депутат Госдумы. Об этом сообщила телекомпания RTS, пишет Le News.

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Искать Кабаеву в Швейцарии начали после поддержки страной санкций ЕС против России в связи с нападением на Украину. И хотя страна долго держала нейтралитет по отношению ко всем конфликтам, после вторжения РФ в Украину это изменилось. Из-за того, что пребывание пассии Путина может навредить имиджу Швейцарии, ее начали искать. Однако после необходимых проверок признаков ее присутствия в стране не обнаружили.

Что известно о жизни и местонахождении Кабаевой?

Спортсменка и любовница Путина переехала в Швейцарию с детьми в 2015 году. Сейчас ее местонахождение неизвестно, хотя предполагалось, что Кабаева живет в "частном и очень защищенном" шале на берегу озера Лугано. У нее четверо детей — двое мальчиков и девочки близнецы, которым по 7 лет. Предполагаемым отцом является Путин, хотя Кремль отрицал эту информацию. Стоить ометить, что Запад до сих пор не наложил на Кабаеву санкции.

Ранее Фокус писал, что на всемирной платформе петиций сhange.org собирают подписи за выдворения Кабаевой со Швейцарии. Ее поддержали уже почти 72 тысячи человек. Когда петиция соберет 75 тысяч подписей, она вероятнее всего станет одной из наиболее подписываемых на сhange.org на данный момент.

Также сообщалось более подробно о жизни Алины Кабаевой в Швейцарии.