В Сети заметили изменившийся внешний вид Алины Кабаевой

В СМИ обратили внимание на изменившуюся внешность гимнастки.

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Российская гимнастка Алина Кабаевой, которую в СМИ называют любовницей Владимира Путина, ведет максимально закрытую жизнь. Поэтому ее редкое появление на публике вызывает особый интерес.

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Недавно гимнастка посетила первую репетицию фестиваля своего имени на "ВТБ-Арене", где охотно позировала перед камерами с тренерами и спортсменами. Об этом пишет Spletnik.

В издании обратили внимание на изменившуюся внешность гимнастки, отметив, что вероятно она активно пользуется услугами косметолога, а также заметили обручальное кольцо на пальце.

Фото с Алиной Кабаевой опубликовала у себя в Instagram тренер юниорской сборной России по художественной гимнастике Екатерина Сиротина.

[ + – ] Фото: Instagram/ekaterina_sirotina_official Фото: Instagram

Также в росСМИ обратили внимание на образ, который Кабаева выбрала для мероприятия — короткий кардиган черного цвета крупной вязки, классическая рубашка и серые узкие джинсы. Кроссовки у гимнастки были от люксового итальянского бренда Brunello Cucinelli стоимостью около $1200. В этом же бутике есть серые джинсы, похожие на те, что носит Кабаева, стоимостью более $1300.

В СМИ отмечают, что 38-летняя спортсменка редко появляется на публике в расслабленном луке и чаще выбирает платья от Valentino, Alessandra Rich и Oscar de la Renta, костюмы от Proenza Schouler. Образы дополняет винтажными сумками от Chanel.

Как писал ранее Фокус, после начала полномасштабной войны в Украине в Швейцарии настойчиво требовали депортировать из страны любовницу Путина Алину Кабаеву. Ходили слухи, что спортсменка живет в Швейцарии с 2015 году, где в тот же год родила близнецов.

Отметим, что у Кабаевой четверо детей — двое мальчиков и девочки близнецы, которым по семь лет. Предполагаемым отцом является Путин, хотя в Кремле эту информацию отрицают.