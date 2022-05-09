Аліна Кабаєва знову вагітна — ЗМІ

У західних медіа припускають, що Кабаєва знову вагітна, і президентові РФ це не подобається.

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"69-річний Володимир Путін приголомшений новиною про те, що його колишня кохана, 38-річна гімнастка Аліна Кабаєва, знову вагітна". З таким заголовком вийшла сенсаційна стаття в британському таблоїді The Sun. Журналісти з посиланням на джерела стверджують, що президент РФ розлютився, коли йому повідомили про цікаве становище його колишньої протеже. За інформацією видання, все сталося незадовго до Дня перемоги, який Росія традиційно святкує з розмахом, влаштовуючи грандіозний парад на Красній площі. Президент РФ дуже засмутився, що така неприємна новина може зіпсувати йому урочистий захід. До того ж Путін нібито не планував більше дітей, тому інформація про передбачувану вагітність Кабаєвої йому не сподобалася, і він був "пригнічений і замкнутий".

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Як пише The Sun, першими інформацію про передбачувану вагітність Аліни Кабаєвої, яку називають у ЗМІ коханкою Путіна, хоча сам російський диктатор ніколи офіційно не підтверджував зв'язку з гімнасткою, повідомив російський Telegram-канал. Його авторами вважають наближених до Кремля людей, які регулярно "зливають" інсайди. У Telegram-каналі також припустили, що Путін пригнічений не стільки через факт чергової вагітності своєї колишньої коханої, як через те, що гімнастка носить не його дитину.

Раніше швейцарські журналісти з посиланням на свої джерела припускали, що Аліна Кабаєва та Путін мають двох спільних дітей. Обидва хлопчики. Першу дитину від російського президента вона нібито народила 2015 року в клініці швейцарського італомовного кантону Тічино в місті Лугано в режимі найсуворішої таємності. Другі пологи у 2019 році пройшли в Росії за рішенням російського президента.

Як писав Фокус, нещодавно Аліна Кабаєва відвідала першу репетицію фестивалю свого імені на "ВТБ-Арені", де охоче позувала перед камерами з тренерами та спортсменами. В інтернеті звернули увагу на зовнішність гімнастки, що змінилася, — Кабаєва явно часто користується послугами косметолога, — а також на обручку на пальці.