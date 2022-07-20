Виллы в Подмосковье и квартиры в Москве. Журналисты рассказали о недвижимости Алины Кабаевой

Оказалось, что большую часть квартир и домов пассия Владимира Путина получила в подарок от его приближенных

На днях стало известно, что Алина Кабаева, которую уже напрямую называют в прессе любовницей российского президента, получила на счета своего Благотворительного фонда многомиллионное пожертвование, притом, что два последних года никакой активности фонд не проявлял. А сегодня журналисты-оппозиционеры опубликовали расследование, в котором рассказали о том, какой недвижимостью владеет олимпийская чемпионка.

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Впрочем, напрямую ей принадлежит не так много. Например, дом на Рублево-Успенском шоссе, стоимостью в 305 миллионов рублей (около 5 миллионов долларов).

[ + – ] Сюжет о недвижимости Алины Кабаевой и ее семьи

А вот бабушка Алины Кабаевой весьма успешный домовладелец. Ей на Рублевке принадлежат сразу два дома, стоимость которых составляет полмиллиарда рублей (около 9 миллионов долларов). Также у нее есть две квартиры в элитном доме на Арбате.

Их 85-летняя пенсионерка получила в подарок от бизнесмена Петра Колбина в 2015 году. Петр крайне скрытный человек, бывший совладелец нефтетрейдера Gunvor, близкий друг Владимира Путина и товарищ еще одного знакомого российского президента – Геннадия Тимченко.

Именно от Тимченко бабушка Алины Кабаевой получила в подарок квартиру в Санкт-Петербурге в 2015 году стоимостью в 120 миллионов рублей (около 2 миллионов долларов).

Мать Алины Кабаевой, Любовь Кабаева, руководит большим спорткомплексом на Можайском шоссе. Он принадлежит ОО "Резерв-М", который, в свою очередь, принадлежит Лейсан Кабаевой, младшей сестре гимнастки. Также маме Кабаевой принадлежит двухэтажное шале в Краснодарском крае по соседству с имением Дмитрия Медведева "Псехако".

Также ей принадлежит роскошная квартира на Пречистенке в Москве, стоимостью 800 миллионов рублей, или 14 миллионов долларов. Всего в доме 10 квартир. И тут же проживает любовница главы МИДа РФ Сергея Лаврова – Светлана Полякова.

[ + – ] Дом на Пречистенке Фото: Скрин видео

А в 2009 году некий Григорий Баевский, который работает с братьями Ротенбергами, переоформил на Лейсан Кабаеву квартиру в Москве, стоимостью в сто миллионов рублей.

Напомним, до начала войны в Украине, Алина Кабаева проживала в Швейцарии вместе со своими детьми, как считается, от Путина. Но с недавних пор она находится в Москве и даже посетила выставку Врубеля в компании женщин-телохранительниц. Кому принадлежало швейцарское шале – неизвестно.

Но израильский бизнесмен российского происхождения Леонид Невзлин, бывший совладелец нефтяного гиганта ЮКОСа, утверждает, что у Кабаевой недвижимость не только в РФ, и, предположительно, в Швейцарии. Также она недавно приобрела виллу на юге Турции и дом в Стамбуле.