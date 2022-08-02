США ввели санкции против любовницы Путина
Помимо Алины Кабаевой в санкционный список вошли российские миллиардеры и коллаборанты из Херсона и Мариуполя.
Минфин США обновил список лиц, в отношении которых американское правительство ввело санкции. В список добавилось 13 фамилий россиян, которые входят в окружение президента РФ Владимира Путина, и коллаборантов из Херсона и Мариуполя. Также в список попала Алина Кабаева, которую считают любовницей Путина.
Кто попал под санкции США?
Минфин сообщил, что в санкционный список вошли:
- бывший руководитель "ФосАгро" Андрей Гурьев и его сын Андрей;
- президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев;
- глава Национальной медиа группы Алина Кабаева;
- глава совета директоров ОАО "Еврохим" Андрей Мельниченко;
- Председатель советов директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево" Александр Пономаренко;
- заместитель гендиректора "Иннопрактики" Наталья Попова;
- бизнесмен Дмитрий Пумпянский;
- владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников;
- гендиректор компании "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии" Антон Урусов;
- мариупольский коллаборант Константин Иващенко;
- херсонский коллаборант Владимир Сальдо;
- херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов.
Напомним, в мае санкции против Алины Кабаевой ввело правительство Канады. Бывшая гимнастка, у которой, по данным СМИ, двое детей от Путина, раньше жила в Швейцарии, однако тысячи людей потребовали выдворить Кабаеву из страны.
Российские оппозиционеры утверждают, что теперь любовница Путина вынуждена жить в Москве, практически не появляясь на публике. В российской столице и в Подмосковье у нее широкий выбор жилья, большую часть квартир и домов пассия Владимира Путина получила в подарок от его приближенных.