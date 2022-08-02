США ввели санкции против любовницы Путина

Помимо Алины Кабаевой в санкционный список вошли российские миллиардеры и коллаборанты из Херсона и Мариуполя.

Минфин США обновил список лиц, в отношении которых американское правительство ввело санкции. В список добавилось 13 фамилий россиян, которые входят в окружение президента РФ Владимира Путина, и коллаборантов из Херсона и Мариуполя. Также в список попала Алина Кабаева, которую считают любовницей Путина.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Кто попал под санкции США?

Минфин сообщил, что в санкционный список вошли:

бывший руководитель "ФосАгро" Андрей Гурьев и его сын Андрей ;

; президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев ;

; глава Национальной медиа группы Алина Кабаева ;

; глава совета директоров ОАО "Еврохим" Андрей Мельниченко ;

; Председатель советов директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево" Александр Пономаренко ;

; заместитель гендиректора "Иннопрактики" Наталья Попова ;

; бизнесмен Дмитрий Пумпянский ;

; владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников ;

; гендиректор компании "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии" Антон Урусов ;

; мариупольский коллаборант Константин Иващенко ;

; херсонский коллаборант Владимир Сальдо ;

; херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов.

Напомним, в мае санкции против Алины Кабаевой ввело правительство Канады. Бывшая гимнастка, у которой, по данным СМИ, двое детей от Путина, раньше жила в Швейцарии, однако тысячи людей потребовали выдворить Кабаеву из страны.

Российские оппозиционеры утверждают, что теперь любовница Путина вынуждена жить в Москве, практически не появляясь на публике. В российской столице и в Подмосковье у нее широкий выбор жилья, большую часть квартир и домов пассия Владимира Путина получила в подарок от его приближенных.