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США ввели санкции против любовницы Путина

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Алина Кабаева и Владимир Путин, санкции против Кабаевой, антироссикйские санкции, Минфин США
Владимир Путин давно покровительствует Алине Кабаевой

Помимо Алины Кабаевой в санкционный список вошли российские миллиардеры и коллаборанты из Херсона и Мариуполя.

Минфин США обновил список лиц, в отношении которых американское правительство ввело санкции. В список добавилось 13 фамилий россиян, которые входят в окружение президента РФ Владимира Путина, и коллаборантов из Херсона и Мариуполя. Также в список попала Алина Кабаева, которую считают любовницей Путина.

Кто попал под санкции США?

Минфин сообщил, что в санкционный список вошли:

  • бывший руководитель "ФосАгро" Андрей Гурьев и его сын Андрей;
  • президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев;
  • глава Национальной медиа группы Алина Кабаева;
  • глава совета директоров ОАО "Еврохим" Андрей Мельниченко;
  • Председатель советов директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево" Александр Пономаренко;
  • заместитель гендиректора "Иннопрактики" Наталья Попова;
  • бизнесмен Дмитрий Пумпянский;
  • владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников;
  • гендиректор компании "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии" Антон Урусов;
  • мариупольский коллаборант Константин Иващенко;
  • херсонский коллаборант Владимир Сальдо;
  • херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов.

Напомним, в мае санкции против Алины Кабаевой ввело правительство Канады. Бывшая гимнастка, у которой, по данным СМИ, двое детей от Путина, раньше жила в Швейцарии, однако тысячи людей потребовали выдворить Кабаеву из страны.

Российские оппозиционеры утверждают, что теперь любовница Путина вынуждена жить в Москве, практически не появляясь на публике. В российской столице и в Подмосковье у нее широкий выбор жилья, большую часть квартир и домов пассия Владимира Путина получила в подарок от его приближенных.