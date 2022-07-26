СМИ выяснили, где скрывается любовница Путина Алина Кабаева

Бывшая спортсменка проводит время в столице РФ, почти не появляясь на публике.

Любимая женщина российского диктатора, 39-летняя экс-гимнастка Алина Кабаева больше месяца находится под западными санкциями. До сих пор было мало известно о том, где она живет все это время. В СМИ предполагали, что бывшая спортсменка много лет скрывается в Швейцарии вместе со своими детьми, лишь изредка появляясь в Москве.

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Однако по словам бывшего сотрудника Фонда по борьбе с коррупцией, принадлежащего российскому оппозиционеру Алексею Навальному, Руслана Шаведдинова, Кабаева живет в столице РФ. Он уверен, что бывшая спортсменка редко появляется на публике, не желая светиться, а в Швейцарию не улетает, так как вряд ли может чувствовать себя там в безопасности. Об этом он рассказал в эфире телемарафона Freedom.

"Алина сидит в Москве. Единственное публичное мероприятие с Алиной после вторжения России в Украину – мероприятие ее спортивного фонда. Она на нем появилась. С детьми позанималась, посветила перстнем с бриллиантом на пальце и исчезла, – сказал Шаведдинов.

Бывший коллега Навального также вспомнил, что Путин в последние годы, ввиду возраста, стал очень сентиментальным по отношению к своим женщинам, а потому назвал одну из роскошных яхт, которая была арестована в Италии после введения санкций, в честь Кабаевой.

Речь идет о 140-метровом шестипалубном судне "Шехерезада" — такое прозвищ было у Алины в лучшие годы ее спортивной карьеры. Стоимость яхты 700 миллионов долларов. На ней есть две вертолетные площадки, лифт, многочисленные сауны и спа салоны.

Напомним, Алину Кабаеву видели на публике весной 2022 года, на репетиции фестиваля ее имени на "ВТБ-Арене". Бывшая спортсменка охотно позировала перед камерами с тренерами и участниками мероприятия. Журналисты обратили внимание на внешность экс-гимнастки, которая сильно изменилась после обращения к косметологам. На безымянном пальце Кабаевой сверкало обручальное кольцо.

Еще раз в этом году любовницу Путина видели в начале лета на тренировочных сборах в Сочи, организованных ее благотворительным фондом.

Как писал ранее Фокус, после начала полномасштабной войны в Украине в Швейцарии настойчиво требовали депортировать из страны Алину Кабаеву, которая якобы жила там с 2015 году. В СМИ также писали, что у любовницы российского диктатора четверо детей — двое мальчиков и девочки близнецы. Предполагаемым отцом является Путин, хотя в Кремле эту информацию не подтверждают.