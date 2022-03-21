У Навального рассказали про роскошную яхту Путина за 700 млн долларов

На 140-метровой яхте "Шехерезада", которая с большой вероятностью принадлежит Путину, шесть уровней с двумя вертолетными площадками, лифтом, многочисленными саунами и спа салонами

В итальянский порту Марина ди Каррара на западном побережье Италии стоит роскошная 140 — метровая шестипалубная яхта с загадочным названием "Шехерезада" стоимостью 700 млн долларов. Западные СМИ неоднократно намекали, что с большой вероятностью яхта принадлежит Путину или кому-то из его близкого окружения, но прямых доказательств у них не было, поэтому, несмотря на персональные санкции, которые с начала полномасшабной войны ввели в ЕС в отношении президента РФ, конфисковать роскошную яхту у него не спешили.

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Как выяснила команда Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, все постоянные работники яхты, кроме капитана, русские. Большинство, включая первого помощника капитана и боцмана, — сотрудники федеральной службы охраны (ФСО), которая обеспечивает безопасность Путина и организовывает его быт.

"Здесь в порту стоит яхта "Шахерезада". Ее стоимость 75 млрд рублей, ее длина 140 метров, у нее шесть этажей палуб. Это как если две хрущевки пристыковали друг к другу и отправили плавать. Если открыть список самых бльших яхт в мире, на третьем месте будет яхта Абрамовича, на пятом — Усманова, она сейчас арестована, на 13 месте — "Шехерезада". В отличие от других яхт, никто не знает, кому она принадлежит. Это самая бльшая яхта, владелец который неизвестен", — говорят журналисты ФБК.

По информации ФБК, на яхте шесть уровней, между которыми можно перемещаться на лифте. На нижней палубе находятся техпомещения, кухня, столовая, зона отдыха экипажа и помещение для собраний. Центральный вход расположен на главной палубе. Там шесть гостевых кают, парадная столовая и спа-салон, есть массажные кабинеты, разные сауны — турецкая, финская, криосауна — такая сауна есть в каждой путинской резиденции, говорят журналисты. Также на главной палубе есть ангар для вертолета, если необходимо, палуба раздвигается и вертолет опускается внутрь яхты. Всего на судне две вертолетные площадки.

[ + – ] Слева яхта "Шехерезада"

На следующем уровне находится гостинная, где стоит механический рояль, который, прямо как в кино, сам играет и гигантская столовая. Еще выше — палуба владельца яхты, она разделена на две зоны. Первая — зона хозяина со спальней, ванной с джакузи, отдельным приватным спа залом и рабочем кабинетом. Вторая — зона спутницы владельца. Там есть спальня, ванная комната с джакузи и гардеробная. Следующий уровень — рубка капитана, а на самом верхнем уровне находится солнечная палуба. Самый маленький этаж с джакузи, шахтой лифта и технопомещением.

Как писал ранее Фокус, Евросоюз из-за войны в Украине ввел персональные санкции против Путина и его окружения, после чего имущество олигархов за границей оказалось под арестом. Так Италия арестовала имущество Алексея Мордашова, миллиардера, друга Путина и владельца ПАО "Северсталь" а также недвижимость российского миллиардера Алишера Усманова и известного телевизионного пропагандиста Владимира Соловьева. При этом в Кремле отметили, что Путин рад санкциям против его друзей, так как сам живет в бункере и хочет навязать изоляцию другим.