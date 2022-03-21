У Навального розповіли про розкішну яхту Путіна за 700 млн доларів

На 140-метровій яхті "Шехерезада", яка з великою ймовірністю належить Путіну, шість рівнів з двома вертолітними майданчиками, ліфтом, численними саунами та спа-салонами.

В італійському порту Марина ді Каррара на західному узбережжі Італії стоїть розкішна 140-метрова шестипалубна яхта із загадковою назвою "Шехерезада" вартістю 700 млн доларів. Західні ЗМІ неодноразово натякали, що з великою ймовірністю яхта належить Путіну або комусь із його близького оточення, але прямих доказів у них не було, тому, попри персональні санкції, які від початку повномасштабної війни ввели в ЄС щодо президента РФ, конфіскувати розкішну яхту в нього не поспішали.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Як з'ясувала команда Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, всі постійні працівники яхти, крім капітана, росіяни. Більшість, включаючи першого помічника капітана та боцмана, — співробітники федеральної служби охорони (ФСО), яка гарантує безпеку Путіна та організовує його побут.

"Тут у порту стоїть яхта "Шехерезада". Її вартість 75 млрд рублів, а довжина 140 метрів, у неї шість поверхів палуб. Це як якщо дві хрущовки пристикували одне до одного і відправили плавати. Якщо відкрити список найбільших яхт у світі, на третьому місці буде яхта Абрамовича, на п'ятому — Усманова, вона наразі заарештована, на 13 місці — "Шехерезада". На відміну від інших яхт, ніхто не знає, кому вона належить. Це найбільша яхта, власник якої невідомий", — кажуть журналісти ФБК.

За інформацією ФБК, на яхті є шість рівнів, між якими можна переміщатися на ліфті. На нижній палубі знаходяться техприміщення, кухня, їдальня, зона відпочинку екіпажу та приміщення для зборів. Центральний вхід розташований на головній палубі. Там шість гостьових кают, парадна їдальня та спа-салон, є масажні кабінети, різні сауни – турецька, фінська, кріосауна – така сауна є в кожній путінській резиденції, кажуть журналісти. Також на головній палубі є ангар для гелікоптера, якщо необхідно, палуба розсувається і гелікоптер опускається всередину яхти. Усього на судні два вертолітні майданчики.

[ + – ] Зліва яхта "Шехерезада"

На наступному рівні розташована вітальня, де стоїть механічний рояль, який, як у кіно, сам грає, і гігантська їдальня. Ще вище – палуба власника яхти, вона поділена на дві зони. Перша — зона господаря зі спальнею, ванною з джакузі, окремим приватним спа-залом і робочим кабінетом. Друга – зона супутниці власника. Там є спальня, ванна кімната з джакузі та вбиральня. Наступний рівень — рубка капітана, а на верхньому рівні розташована сонячна палуба. Найменший поверх з джакузі, шахтою ліфта та техноприміщенням.

Як писав раніше Фокус, Євросоюз через війну в Україні ввів персональні санкції проти Путіна та його оточення, після чого майно олігархів за кордоном опинилося під арештом. Так Італія заарештувала майно Олексія Мордашова, мільярдера, друга Путіна та власника ПАТ "Северсталь", а також нерухомість російського мільярдера Алішера Усманова та відомого телевізійного пропагандиста Володимира Соловйова. При цьому в Кремлі зазначили, що Путін радий санкціям проти його друзів, оскільки сам живе в бункері та хоче нав'язати ізоляцію іншим.