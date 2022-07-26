ЗМІ з'ясували, де ховається коханка Путіна Аліна Кабаєва

Колишня спортсменка проводить час у столиці РФ, майже не з'являючись на публіці.

Кохана жінка російського диктатора, 39-річна ексгімнастка Аліна Кабаєва понад місяць перебуває під західними санкціями. Досі мало відомо про те, де вона живе весь цей час. У ЗМІ припускали, що колишня спортсменка багато років ховається у Швейцарії разом зі своїми дітьми, лише зрідка з'являючись у Москві.

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Однак, за словами колишнього співробітника Фонду боротьби з корупцією, що належить російському опозиціонеру Олексію Навальному, Руслана Шаведдінова, Кабаєва живе в столиці РФ. Він упевнений, що колишня спортсменка рідко з'являється на публіці, не бажаючи світитися, а у Швейцарію не летить, бо навряд чи може почуватися там у безпеці. Про це він розповів в ефірі телемарафону Freedom.

"Аліна сидить у Москві. Єдиний публічний захід із Аліною після вторгнення Росії в Україну — захід її спортивного фонду. Вона на ньому з'явилася. З дітьми позаймалася, посвітила перснем із діамантом на пальці та зникла", — сказав Шаведдінов.

Колишній колега Навального також згадав, що Путін останніми роками, зважаючи на вік, став дуже сентиментальним стосовно своїх жінок, а тому назвав одну з розкішних яхт, яка була заарештована в Італії після введення санкцій, на честь Кабаєвої.

Ідеться про 140-метрове шестипалубне судно "Шехерезада" — таке прізвисько було в Аліни в найкращі роки її спортивної кар'єри. Вартість яхти — 700 мільйонів доларів. На ній є два вертолітні майданчики, ліфт, численні сауни та спа-салони.

Нагадаємо, Аліну Кабаєву бачили на публіці навесні 2022 року на репетиції фестивалю її імені на "ВТБ-Арені". Колишня спортсменка охоче позувала перед камерами з тренерами й учасниками заходу. Журналісти звернули увагу на зовнішність ексгімнастки, яка дуже змінилася після звернення до косметологів. На безіменному пальці Кабаєвої виблискувала обручка.

Ще раз цього року коханку Путіна бачили на початку літа на тренувальних зборах у Сочі, організованих її благодійним фондом.

Як писав раніше Фокус, після початку повномасштабної війни в Україні у Швейцарії наполегливо вимагали депортувати з країни Аліну Кабаєву, яка нібито жила там із 2015 року. У ЗМІ також писали, що коханка російського диктатора має чотирьох дітей — двох хлопчиків і дівчаток-близнючок. Можливим батьком є Путін, хоча в Кремлі цю інформацію не підтверджують.