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Мир

Путин прячет от санкций флот своих яхт стоимостью как минимум $680 миллионов, — СМИ (фото)

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Владимир Путин любит свои яхты и иногда принимает на них дорогих гостей

Журналисты выяснили. что одна из попавших в санкционный список суперяхт получила новое имя, недавно ее видели у берегов Эстонии.

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Журналисты американского Forbes обратили внимание на фотографии, сделанные сотрудником проекта TheYachtPhoto.com 25 сентября у эстонских берегов. На них запечатлена 80-метровая суперяхта Kosatka, идентичная судну Graceful, принадлежащему российскому президенту Владимиру Путину. Яхту сопровождало судно российской береговой охраны.

Эксперты считают, что яхту переименовали, и затрудняются сказать, когда она покинула Калининград, ведь по данным службы отслеживания судов MarineTraffic, транспондер судна был отключен как минимум с 30 августа.

Путин и Лукашенко на яхте, яхты Путина, яхту Путина переименовали, санкции, Алина Кабаева, суперяхты Путина Fullscreen
Попавшую под сакции суперяхту Владимира Путина решили переименовать, теперь она называется Kosatka

Издание напоминает, что Kosatka еще под прежним именем покинула порт Гамбурга незадолго до начала российского вторжения в Украину — 7 февраля. В Германии судно находилось на ремонте на верфях Blohm+Voss, именно эта компания построило его в 2014 году.

Предосторожность не помешала: 2 июня Министерство финансов США наложило санкции на Graceful — вместе с тремя другими яхтами, связанными с Путиным.

Что известно о яхтах Путина?

Kosatka является второй по величине суперяхтой Владимира Путина. Судно зарегистрировано в России, на нем имеется крытый бассейн, который превращается в театр и танцплощадку, вертолетная площадка и апартаменты для 12 гостей. Каюта владельца оборудована винотекой, в которой может храниться до 400 бутылок.

По данным ВВС, официальным владельцем яхты считается московское АО "Аргумент", эта компания участвует в строительстве дворца Путина на Черноморском побережье в районе Геленджика. Компания и ее единственный акционер Андрей Гасилов также попали под санкции Минфина США 2 июня.

Помимо "Косатки", с именем Путина связаны еще как минимум пять суперяхт. Самая большая из них — 140-метровая Scheherazade стоимостью $507 млн. Ее техническим владельцем считается нефтегазовый миллиардер Эдуард Худайнатов, но расследователи уверены, что в реальности она принадлежит президенту России.

57-метровая Olympia стоит $22 млн; 54-метровая Chayka — $18 млн. Также в личном флоте российского диктатора 46-метровая яхта Shellest стоимостью $17 млн; и 32-метровая Nega. В целом, по данным VesselsValue, флот путинских яхт стоит не менее $680 млн.

Под американскими санкциями находятся яхты Olympia и Kosatka, которая попала в санкционный список еще под прежним именем. Судно Scheherazade в мае была заморожена итальянскими властями и после этого сменили регистрацию на Малазийскую, Olympia "прописана" на Каймановых островах. Остальные суда Путина имеют российскую регистрацию.

Отметим, что Запад постоянно ужесточает санкции против окружения Владимира Путина, однако сам он в санкционные списки не входит. В последний пакет американских санкций вошли сотни чиновников экономического и военного блоков. Поводом для его введения стала объявленная Москвой аннексия захваченных украинских территорий.

Также западные партнеры Украины пытаются давить на диктатора, вводя санкции в отношении его любовницы Алины Кабаевой. Она попала в санкционные списки США, Великобритании и Евросоюза.