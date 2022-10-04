Путин прячет от санкций флот своих яхт стоимостью как минимум $680 миллионов, — СМИ (фото)

Журналисты выяснили. что одна из попавших в санкционный список суперяхт получила новое имя, недавно ее видели у берегов Эстонии.

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Журналисты американского Forbes обратили внимание на фотографии, сделанные сотрудником проекта TheYachtPhoto.com 25 сентября у эстонских берегов. На них запечатлена 80-метровая суперяхта Kosatka, идентичная судну Graceful, принадлежащему российскому президенту Владимиру Путину. Яхту сопровождало судно российской береговой охраны.

Эксперты считают, что яхту переименовали, и затрудняются сказать, когда она покинула Калининград, ведь по данным службы отслеживания судов MarineTraffic, транспондер судна был отключен как минимум с 30 августа.

[ + – ] Попавшую под сакции суперяхту Владимира Путина решили переименовать, теперь она называется Kosatka

Издание напоминает, что Kosatka еще под прежним именем покинула порт Гамбурга незадолго до начала российского вторжения в Украину — 7 февраля. В Германии судно находилось на ремонте на верфях Blohm+Voss, именно эта компания построило его в 2014 году.

Предосторожность не помешала: 2 июня Министерство финансов США наложило санкции на Graceful — вместе с тремя другими яхтами, связанными с Путиным.

Что известно о яхтах Путина?

Kosatka является второй по величине суперяхтой Владимира Путина. Судно зарегистрировано в России, на нем имеется крытый бассейн, который превращается в театр и танцплощадку, вертолетная площадка и апартаменты для 12 гостей. Каюта владельца оборудована винотекой, в которой может храниться до 400 бутылок.

По данным ВВС, официальным владельцем яхты считается московское АО "Аргумент", эта компания участвует в строительстве дворца Путина на Черноморском побережье в районе Геленджика. Компания и ее единственный акционер Андрей Гасилов также попали под санкции Минфина США 2 июня.

Помимо "Косатки", с именем Путина связаны еще как минимум пять суперяхт. Самая большая из них — 140-метровая Scheherazade стоимостью $507 млн. Ее техническим владельцем считается нефтегазовый миллиардер Эдуард Худайнатов, но расследователи уверены, что в реальности она принадлежит президенту России.

57-метровая Olympia стоит $22 млн; 54-метровая Chayka — $18 млн. Также в личном флоте российского диктатора 46-метровая яхта Shellest стоимостью $17 млн; и 32-метровая Nega. В целом, по данным VesselsValue, флот путинских яхт стоит не менее $680 млн.

Под американскими санкциями находятся яхты Olympia и Kosatka, которая попала в санкционный список еще под прежним именем. Судно Scheherazade в мае была заморожена итальянскими властями и после этого сменили регистрацию на Малазийскую, Olympia "прописана" на Каймановых островах. Остальные суда Путина имеют российскую регистрацию.

Отметим, что Запад постоянно ужесточает санкции против окружения Владимира Путина, однако сам он в санкционные списки не входит. В последний пакет американских санкций вошли сотни чиновников экономического и военного блоков. Поводом для его введения стала объявленная Москвой аннексия захваченных украинских территорий.

Также западные партнеры Украины пытаются давить на диктатора, вводя санкции в отношении его любовницы Алины Кабаевой. Она попала в санкционные списки США, Великобритании и Евросоюза.