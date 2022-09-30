Набиуллина и другие: США ввели санкции против России за аннексию четырех областей Украины
Вашингтон ответил на "присоединение" Донбасса, Херсонской и Запорожской областей к РФ ограничениями против руководства Центробанка и родственников приближенных к Кремлю.
Администрация президента США Джо Байдена ввела санкции в отношении России в ответ на аннексию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей государством-агрессором. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.
В санкционный список США внесены имена ряда депутатов Государственной думы РФ, сенаторов Совета федерации РФ, руководства Центрального банка РФ а также родственников приближенных к Кремлю, в частности:
- глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина
- сенатор Андрей Клишас
- родственники главы Совфеда Валентины Матвиенко;
- родственники министра обороны Сергея Шойгу;
- родственники зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева;
- родственники мэра Москвы Сергея Собянина;
- родственники премьер-министра Михаила Мишустина.
США также вводят визовые ограничения против 910 человек, включая представителей военных кругов России и Белоруссии.
Помимо этого в санкционном списке:
- все ведомство Совет федерации РФ;
- предприятие Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы;
- компания РОТЕК ЭЛПОМ;
- компания Светлогорскхимволокно;
- компания "Радиоавионика";
- компания "Новастрим".
Напомним, президент РФ Владимир Путин в пятницу, 30 сентября, подписал так называемое соглашение об аннексии Россией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Соответствующее решение лидер государства-агрессора принял по итогам фейкового референдума, прошедшего на временно-оккупированных территориях.
На фоне подписания соглашения в Кремле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал на сегодня экстренное заседание ведомства, созванное президентом Украины Владимиром Зеленским. В результате стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме.
Ранее американские власти оценили, какое влияние на экономику России имеют санкции, введенные в отношении Москвы за развязанную ею полномасштабную войну против Украины.