Набиуллина и другие: США ввели санкции против России за аннексию четырех областей Украины

Вашингтон ответил на "присоединение" Донбасса, Херсонской и Запорожской областей к РФ ограничениями против руководства Центробанка и родственников приближенных к Кремлю.

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Администрация президента США Джо Байдена ввела санкции в отношении России в ответ на аннексию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей государством-агрессором. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

В санкционный список США внесены имена ряда депутатов Государственной думы РФ, сенаторов Совета федерации РФ, руководства Центрального банка РФ а также родственников приближенных к Кремлю, в частности:

глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина

сенатор Андрей Клишас

родственники главы Совфеда Валентины Матвиенко;

родственники министра обороны Сергея Шойгу;

родственники зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева;

родственники мэра Москвы Сергея Собянина;

родственники премьер-министра Михаила Мишустина.

США также вводят визовые ограничения против 910 человек, включая представителей военных кругов России и Белоруссии.

Помимо этого в санкционном списке:

все ведомство Совет федерации РФ;

предприятие Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы;

компания РОТЕК ЭЛПОМ;

компания Светлогорскхимволокно;

компания "Радиоавионика";

компания "Новастрим".

Напомним, президент РФ Владимир Путин в пятницу, 30 сентября, подписал так называемое соглашение об аннексии Россией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Соответствующее решение лидер государства-агрессора принял по итогам фейкового референдума, прошедшего на временно-оккупированных территориях.

На фоне подписания соглашения в Кремле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал на сегодня экстренное заседание ведомства, созванное президентом Украины Владимиром Зеленским. В результате стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме.

Ранее американские власти оценили, какое влияние на экономику России имеют санкции, введенные в отношении Москвы за развязанную ею полномасштабную войну против Украины.