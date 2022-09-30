Путин объявил об аннексии Донбасса, Херсонской и Запорожской областей

Президент России в присутствии оккупационных глав регионов подписал соглашение о "включении" украинских регионов в состав РФ.

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Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 30 сентября, подписал так называемое соглашение об аннексии Россией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Трансляция церемонии ведется на YouTube-канале вещателя "Дождь".

Путин подписал "соглашение о включении" украинских регионов состав РФ вместе с оккупационными главами регионов — главарем "ДНР" Денисом Пушилиным, главарем "ЛНР" Леонидом Пасечником, а также ставленниками Кремля в Херсонской и Запорожской областях — Владимиром Сальдо и Евгением Балицким.

В ходе своей речи Путин заявил, что жители оккупированных регионов "сделали однозначный выбор" в ходе псевдореферендумов.

"Это воля миллионов людей, это их право, неотъемлемое право… Они становятся нашими гражданами навсегда! Киевские власти должны относиться с уважением к этому волеизъявлению, это и есть путь к миру… Мы будем защищать нашу землю всеми средствами. Мы отстроим все разрушенные города и поселки. Будем развивать предприятия, инфраструктуру, системы здравоохранения", — сказал российский лидер, отметив, что Москва готова к переговорам с украинской стороной, однако они не должны касаться аннексированных регионов.

Напомним, сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал, что Кремль "присоединит" к России Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области и на них будет распространяться договор о Союзном государстве. Также представитель Кремля заявил, что удары Вооруженных сил Украины по территориям четырех областей будут восприняты Москвой как прямая агрессия в отношении РФ.

Ранее в Вооруженных силах Украины предупредили, что после псевдореферендумов о присоединении украинских регионов к РФ и так называемой частичной мобилизации стоит ожидать новой волны агрессии со стороны Вооруженных сил РФ. В частности, командование украинскими войсками ожидает российских ударов по объектам критической инфраструктуры Украины и попыток полностью захватить Запорожскую, Донецкую и Херсонскую области.