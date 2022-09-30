Сегодня оккупированные территории Украины станут частью РФ, — Песков

Кремль воспримет удары ВСУ по "новым территориям России" как атаку в отношении государства-агрессора, заявил пресс-секретарь президента РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль "присоединит" к России Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области и на них будет распространяться договор о Союзном государстве. Об этом представитель Кремля заявил в комментарии журналистам в пятницу, 30 сентября, передает российское агентство "РИА Новости".

"Они станут неотъемлемой частью и суверенной территорией Российской Федерации", — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Песков отметил, что атаки Вооруженных сил Украины по территориям четырех областей после сегодняшнего подписания "договоров о вхождении во состав России" будут восприняты Кремлем как удар непосредственно по РФ.

"Будет обращение, выступление президента РФ — еще раз повторяю, объемное выступление — и затем будет церемония подписания документов. В церемонии подписания документов примут участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо. Будут подписаны четыре договора о принятии в РФ новых субъектов", — сказал Песков.

В то же время пресс-секретарь лидера РФ отметил, что российским войскам еще "предстоит освободить" всю территорию "ДНР" в границах Донецкой области образца 2014 года.

При этом представитель Путина заявил, что Россия будет воспринимать в качестве своей территории всю Донецкую и Луганскую области, а не только временно оккупированные российскими войсками районы. Также Песков обвинил президента Украины Владимира Зеленского в отказе от переговоров с Москвой и заверил, что "специальная операция будет продолжена" после аннексии украинских регионов.

Напомним, ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов предупредил, что после псевдореферендумов о присоединении украинских регионов к РФ и так называемой частичной мобилизации стоит ожидать нового витка агрессии со стороны Вооруженных сил РФ. В частности, командование украинскими войсками ожидает российских ударов по объектам критической инфраструктуры Украины и попыток полностью захватить Запорожскую, Донецкую и Херсонскую области.

Также мы писали о том, как глава оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что оккупированный Мелитополь станет "временной столицей" региона.