Сьогодні окуповані території України стануть частиною РФ, —Пєсков

Кремль сприйме удари ЗСУ по "нових територіях Росії" як атаку проти держави-агресора, заявив прессекретар президента РФ.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль "приєднає" до Росії Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області й на них поширюватиметься договір про Союзну державу. Про це представник Кремля заявив у коментарі журналістам у п'ятницю, 30 вересня, передає російське агентство "РИА Новости".

"Вони стануть невід'ємною частиною і суверенною територією Російської Федерації", — заявив Пєсков, відповідаючи на питання журналістів.

При цьому Пєсков зазначив, що атаки Збройних сил України по територіях чотирьох областей після сьогоднішнього підписання "договорів про входження до складу Росії" будуть сприйняті Кремлем як удар безпосередньо по РФ.

"Буде звернення, виступ президента РФ — ще раз повторюю, об'ємний виступ — і потім буде церемонія підписання документів. У церемонії підписання документів візьмуть участь голова ДНР Денис Пушилін, голова ЛНР Леонід Пасічник, голова Запорізької області Євген Балицький, голова Херсонської області Володимир Сальдо. Будуть підписані чотири договори про приєднання до РФ нових суб'єктів", — сказав Пєсков.

Водночас прессекретар лідера РФ зазначив, що російські війська ще "мають звільнити" всю територію "ДНР" у межах Донецької області зразка 2014 року.

При цьому представник Путіна заявив, що Росія сприйматиме як свою територію всю Донецьку та Луганську області, а не тільки тимчасово окуповані російськими військами райони. Також Пєсков звинуватив президента України Володимира Зеленського у відмові від переговорів із Москвою та запевнив, що "спеціальну операцію буде продовжено" після анексії українських регіонів.

Нагадаємо, раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов попередив, що після псевдореферендумів про приєднання українських регіонів до РФ і так званої часткової мобілізації варто очікувати на новий виток агресії з боку Збройних сил РФ. Зокрема, командування українськими військами очікує на російські удари по об'єктах критичної інфраструктури України та спроби повністю захопити Запорізьку, Донецьку та Херсонську області.

Також ми писали про те, як голова окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов розповів, що окупований Мелітополь стане "тимчасовою столицею" регіону.