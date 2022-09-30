Окупанти зробили Мелітополь "столицею" Запорізької області у складі РФ

Колаборант Володимир Рогов заявив, що Росія має намір продовжувати бойові дії у регіоні з метою захопити Запоріжжя. Після цього місту планують повернути статус столиці.

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Голова окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов розповів, що захоплений російськими військовими Мелітополь стане "тимчасовою столицею" регіону після входження до складу Росії. Про це він повідомив російському виданню "РИА Новости".

Крім того, колаборант заявив, що Росія має намір продовжити воєнні дії на території області, щоб взяти під контроль Запоріжжя. Після цього місту планують повернути статус столиці.

"Запорізька область як суб'єкт Російської Федерації буде саме областю. Функції столиці регіону тимчасово виконуватиме Мелітополь. Ключове слово — тимчасово, тому що столицею області після звільнення знову буде її обласний центр Запоріжжя", — сказав він.

Нагадаємо, 29 вересня президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" Запорізької та Херсонської областей. Російський диктатор послався на "волевиявлення народу" на організованих "референдумах" про приєднання до Росії.

30 вересня Росія офіційно анексує окуповані частини України. За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, у Кремлі підпишуть договори з окупаційними главами 4 областей, де відбувалося незаконне голосування. Також очікується виступ президента РФ.