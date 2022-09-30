"Волевиявлення народу": Путін визнав "незалежність" Херсонської та Запорізької областей України

Російські пропагандисти нагадали, що церемонія, яка підтвердить анексію окупованих територій офіційно, пройде у Кремлі 30 вересня.

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Президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання Херсонської та Запорізької областей України "незалежними територіями", про що пише російське пропагандистське видання РИА Новости.

У виданні йдеться про те, що документ був нібито підписаний Путіним у зв'язку з нормами "міжнародного права". Документи посилаються на Статут ООН, а саме принцип рівноправності та самовизначення народів.

Крім того, Путін також послався на якесь "волевиявлення народу" Херсонської та Запорізької областей на організованих Росією та місцевими колаборантами так званими "референдумами".

"Визнати суверенітет та незалежність Херсонської області", — йдеться у документі.

Також є другий аналогічний документ щодо "незалежності" Запорізької області.

У мережі з'явилися зображення документів.

[ + – ] Документи підписані Путіним.

Також пропагандисти пишуть, що 30 вересня у Кремлі відбудеться церемонія підписання договорів про анексію окупованих Донецької, Луганської, Херсонської області та частини Запорізької області.

Примітно, що раніше Путін вимагає виправити "помилки", які були допущені під час проведення часткової мобілізації в Росії. Він зазначив, що багато росіян скаржаться на мобілізацію людей, які не підпадають під його указ.

Путін знову нагадав, що заклику нібито підлягають лише ті росіяни, які мають бойовий досвід і перебувають у запасі ЗС РФ.

Раніше Фокус писав, що Politico назвало 12 претендентів на місце російського диктатора Путіна. Колишній охоронець Путіна Дюмін, секретар Ради безпеки Патрушев, голова ПВК "Вагнера" Пригожин могли б очолити РФ за різних сценаріїв — починаючи від "м'якого" транзиту влади, закінчуючи переворотом.

Крім того, повідомлялося, що ймовірність застосування Путіним ядерної зброї є найвищою з початку війни. Американські чиновники назвали два варіанти використання ядерних боєголовок Кремлем — один із них передбачає атаку за населеним пунктом в Україні.