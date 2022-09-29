Імовірність застосування Путіним ядерної зброї – найвища з початку війни, – CNN

Американські чиновники назвали два варіанти використання ядерних боєголовок Кремлем — один із них передбачає атаку по населеному пункту в Україні.

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Імовірність того, що президент РФ Володимир Путін застосує тактичну ядерну зброю у війні проти України, можливо, є найвищою з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого, проте шансів на розвиток такого сценарію ще мало. Про це з посиланням на американських чиновників, знайомих з останніми розвідувальними даними США, повідомляє видання CNN.

За даними журналістів, західна розвідка уважно стежить за будь-якими ознаками зміни планів Путіна після того, як минулого тижня він посилив погрози застосувати ядерну зброю.

"Згідно з кількома джерелами, загроза, безумовно, "підвищена", якщо порівняти з попереднім роком ...Але поки немає жодних ознак того, що Росія найближчим часом планує застосування (ядерної зброї), і "загальна оцінка не змінилася", — йдеться у публікації.

У коментарі виданню кілька представників Пентагону також заявили, що ознак переміщення ядерної зброї Росією наразі не помічено, наголосивши, що Штати зможуть виявити переміщення навіть невеликих боєголовок державою-агресором.

Два джерела, знайомі з розвідданими, висловили думку, що загальне відчуття у владних колах США про те, що загроза застосування ядерної зброї Путіним вища, ніж будь-коли, ґрунтується насамперед на заявах російського лідера та даних про втрати РФ в Україні, а не на будь-яких достовірних даних про те, що Кремль всерйоз розглядає цей варіант.

Чиновники, знайомі з розвідданими, повідомили журналістам, що існує кілька варіантів використання Путіним ядерної зброї — він міг би віддати наказ на випробування його в морі як демонстрацію сили, щоб спонукати Захід чи український уряд піти на поступки у повномасштабній війні.

Крім цього, глава держави-агресора міг би використати його по самій території України — на полі бою або в населеному пункті. Останній варіант негайно зробив би Путіна ізгоєм на світовій арені, повідомили виданню джерела.

Нагадаємо, нещодавно ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала Захід серйозно поставитися до погроз Путіна застосувати ядерну зброю.

Раніше Фокус детально розбирався, наскільки реальною є небезпека застосування Путіним ядерної зброї по території України.