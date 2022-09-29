Вероятность применения Путиным ядерного оружия — самая высокая с начала войны, — CNN

Американские чиновники назвали два варианта использования ядерных боеголовок Кремлем — один из них предполагает атаку по населенному пункту в Украине.

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Вероятность того, что президент РФ Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие в войне против Украины, вероятно, является самой высокой с начала полномасштабного вторжения 24 февраля, однако шансов на развитие такого сценария все еще мало. Об этом со ссылкой на американских чиновников, знакомых с последними разведывательными данными США, сообщает издание CNN.

По данным журналистов, западная разведка пристально следит за любыми признаками изменения планов Путина после того, как на прошлой неделе он усилил угрозы применить ядерное оружие.

"Согласно нескольким источникам, угроза, безусловно, "повышена" по сравнению с предыдущим годом… Но пока нет никаких признаков того, что Россия в ближайшее время планирует применение (ядерного оружия), и "общая оценка не изменилась", — говорится в публикации.

В комментарии изданию несколько представителей Пентагона также заявили, что признаков перемещения ядерного оружия Россией на данный момент не замечено, отметив, что Штаты смогут выявить перемещение даже небольших боеголовок государством-агрессором.

Два источника, знакомые с разведданными, выразили мнение, что общее ощущение во властных кругах США о том, что угроза применения ядерного оружия Путиным выше, чем когда-либо, основывается в первую очередь на заявлениях российского лидера и данных о потерях РФ в Украине, а не на каких-либо достоверных данных о том, что Кремль всерьез рассматривает данный вариант.

Чиновники, знакомые разведданные, сообщили журналистам, что существует несколько вариантов использования Путиным ядерного оружия — он мог бы отдать приказ на испытание его в море в качестве демонстрации силы, чтобы побудить Запад или украинское правительство пойти на уступки в полномасштабной войне.

Помимо этого глава государства-агрессора мог бы использовать его по самой территории Украины — на поле боя или в населенном пункте. Последний вариант немедленно бы сделал Путина изгоем на мировой арене, сообщили изданию источники.

Напомним, недавно экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала Запад серьезно отнестись к угрозам Путина применить ядерное оружие.

Ранее Фокус подробно разбирался, насколько реальна опасность применения Путиным ядерного оружия по территории Украины.