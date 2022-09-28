"Отнеситесь к его словам серьезно": Меркель призвала не игнорировать ядерные угрозы Путина

Экс-канцлер Германии заявила, что Западу не стоит считать заявления президента РФ о возможности ядерного удара блефом.

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала серьезно отнестись к словам президента РФ Владимира Путина о возможности использования российской стороной ядерного оружия в случае угроз территориальной целостности России. Об этом экс-глава немецкого правительства заявила в ходе выступления на открытии Фонда федерального канцлера Гельмута Коля, сообщает газета Suddeutsche Zeitung.

По данным журналистов, Меркель заявила, что Западу необходимо "серьезно отнестись к словам" Путина и не отмахиваться от них с мыслью, что угрозы российского лидера — не более чем блеф.

"Относиться к ним серьезно — это ни в коем случае не признак слабости или смирения, а признак политической мудрости",— цитирует издание бывшего немецкого канцлера, подчеркнув, что она "явно имела в виду недавние ядерные угрозы" президента России.

Напомним, 21 сентября вместе с анонсом "референдумов" на оккупированных территориях Украины Путин обвинил Запад в ядерном шантаже, добавив, что высокопоставленные чиновники ведущих стран НАТО якобы допускают ядерный удар по России. В связи с этим, президент РФ заявил, что Кремль готов обеспечивать свою безопасность "всеми доступными средствами".

Ранее американские СМИ допустили, что из-за ослабевания режима Путина командование Вооруженных сил РФ может не выполнить возможный приказ о применении тактического ядерного оружия.

Несколько дней назад в Белом доме заявили, что не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия.