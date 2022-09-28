"Поставтеся до його слів серйозно": Меркель закликала не ігнорувати ядерні погрози Путіна

Ексканцлерка Німеччини заявила, що Заходу не варто вважати заяви президента РФ щодо можливості ядерного удару блефом.

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Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала серйозно поставитися до слів президента РФ Володимира Путіна щодо можливості використання російською стороною ядерної зброї у разі загроз територіальній цілісності Росії. Про це ексглава німецького уряду заявила на виступі на відкритті Фонду федерального канцлера Гельмута Коля, повідомляє газета Suddeutsche Zeitung.

За даними журналістів, Меркель заявила, що Заходу необхідно "серйозно поставитися до слів" Путіна і не відмахуватися від них із думкою, що погрози російського лідера — не більше ніж блеф.

"Ставитися до них серйозно — це в жодному разі не ознака слабкості або смирення, а ознака політичної мудрості", — цитує видання колишню німецьку канцлерку, підкресливши, що вона "очевидно мала на увазі нещодавні ядерні погрози" президента Росії.

Нагадаємо, 21 вересня разом з анонсом "референдумів" на окупованих територіях України Путін звинуватив Захід у ядерному шантажі, додавши, що високопосадовці провідних країн НАТО нібито допускають ядерний удар по Росії. У зв'язку з цим президент РФ заявив, що Кремль готовий гарантувати свою безпеку "всіма доступними засобами".

Раніше американські ЗМІ припустили, що через послаблення режиму Путіна командування Збройних сил РФ може не виконати можливий наказ щодо застосування тактичної ядерної зброї.

Декілька днів тому в Білому домі заявили, що не бачать ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї.