Ядерний удар по Україні небезпечний для самого Путіна, — CNN

Через ослаблення режиму глави Кремля командування ЗС РФ може не виконати наказ про запуск тактичної ядерної зброї у бік сусідньої країни.

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Ядерний удар Росії по Україні небезпечний для Володимира Путіна не тільки реакцією НАТО у відповідь, а й неможливістю російським командуванням забезпечити ефективне застосування тактичного ЯО. Про це йдеться у матеріалі американського телеканалу CNN.

Незважаючи на тактику, яку ЗС РФ застосовують щодо України, найнебезпечніший момент повномасштабної війни вже наближається. CNN упевнений, що найближчими днями Кремль представить "офіційні" результати фейкових референдумів та оголосить про входження до складу Росії захоплених українських територій.

Подібні "голосування" заборонені міжнародним законодавством, а США та ЄС вже пригрозили Москві наслідками у вигляді нових санкцій. Однак, як вважає CNN, подібні обмеження не зупинять Володимира Путіна щодо анексії чергових територій. Ба більше, у нещодавньому телезверненні глава Кремля погрожував застосувати "всі наявні типи озброєння", якщо Україна спробує відвоювати захоплені регіони, і така риторика очевидно була ядерною.

У матеріалі CNN сказано, що Володимир Путін зараз набагато слабший, ніж у перші дні повномасштабного вторгнення, і для нього настав подвійний момент, оскільки президент РФ не може "дати задню" у протистоянні з Україною.

"Часткова мобілізація цивільного населення виявилася настільки ж катастрофічною, як і очікувалося всіма. Призиваються "не ті" люди, багаті тікають, а кількість бідних перевершує кількість усіх інших. Як ці десятки тисяч ненавчених і, можливо, не охочих служити солдат будуть споряджатися на фронті, якщо Москва за останні пів року не змогла належно оснастити свою регулярну армію? Визнання московською елітою мобілізації катастрофою трохи скидається на критику самого вождя, а це рідкість. Усе це робить Путіна набагато слабшим, ніж коли він просто програвав війну. До його бід додається те, що зараз він зіткнувся з безпрецедентною внутрішньою незгодою", — зазначають журналісти у своєму матеріалі.

У такій ситуації цивілізований Захід залишається віч-на-віч із Путіним, який не може собі дозволити програти війну. Не маючи у розпорядженні звичних сил, глава Кремля для зміни результату конфлікту може вдатися до використання озброєння масового ураження.

У цьому контексті журналісти називають килимові бомбардування українських міст стратегічною авіацією, а також застосування хімічної чи біологічної зброї. Найголовнішим "козирем" у рукаві Володимира Путіна, на думку CNN, є ядерний удар по Україні.

"Застосування ядерної зброї є ризиком для Росії і це пов'язано не тільки з військовою відплатою у відповідь НАТО. В армії, яка не може літати на достатній кількості своїх літаків або заправляти достатньою кількістю палива свої танки, є проблеми. Армія може побоюватися, що не зможе здійснити ефективний тактичний ядерний удар. Путін може побоюватися, що його влада, яка слабшає, не зможе утримати достатньо міцний командний ланцюжок, щоб виконати наказ про запуск ядерної зброї", — сказано в матеріалі CNN.

Варто зазначити, що президент Польщі Анджей Дуда, реагуючи на ядерні погрози Володимира Путіна, нагадав, що в розпорядженні США також є кнопки запуску смертоносних боєголовок.

Також повідомлялося, що США всерйоз поставилися до нещодавніх погроз Володимира Путіна застосувати ядерну зброю.