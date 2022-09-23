США також мають кнопки для запуску ядерних боєголовок, — Дуда про погрози Путіна

Використання зброї масового ураження проти українців, на думку лідера Польщі, призведе до міжнародних трибуналів та тривалих тюремних термінів для влади РФ.

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Росія у разі застосування ядерної зброї проти України може очікувати на аналогічні дії США. Таку заяву під час візиту на засідання Ради безпеки ООН зробив президент Польщі Анджей Дуда.

За його словами, США є великою ядерною державою, яка всерйоз розглядає ядерні погрози з боку Росії.

Анджей Дуда пригрозив, що Вашингтон також має кнопки для пуску боєголовок і Кремль очікують аналогічні дії, якщо він зважиться на застосування зброї масового ураження проти України.

"США серйозно ставляться до цієї російської погрози і це також є погрозою для самої Росії. Якщо РФ порушить усі табу і щодо держави, яка не володіє ядерною зброєю, і сьогодні захищає свою територію звичайною зброєю, застосує тактичну ядерну зброю — Росія може чекати на відповідь" — продовжив Дуда.

За словами президента Польщі, військово-політичне керівництво Росії очікує на виключення з будь-якої світової політики, якщо ЗС РФ піде на використання ядерної зброї у війні проти України. Дуда також не відкинув запуск міжнародних трибуналів, за підсумками якого російська влада може отримати тривалі тюремні терміни.

"Якщо вони зважаться на такий відчайдушний, божевільний крок — вони будуть за межею. Для цивілізованого і демократичного суспільства, чесного світу вони нібито перестануть існувати", — резюмував Дуда, виступаючи в Нью-Йорку.

Слід зазначити, що США серйозно поставилися до останніх ядерних погроз, які під час телезвернення до росіян озвучив президент РФ Володимир Путін. За даними Пентагону, нещодавні слова про можливе застосування зброї масового ураження не схожі на заяви, які Кремль робив протягом останніх 7 місяців.

Також повідомлялося, що у МЗС РФ закликали США утриматися від участі у повномасштабній війні на боці України. За словами заступника міністра Сергія Рябкова, конфлікт між Вашингтоном і Москвою перейшов у стадію ядерного шантажу.