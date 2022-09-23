У США тоже есть кнопки для запуска ядерных боеголовок, — Дуда об угрозах Путина

Использование вооружения массового поражения против украинцев, по мнению лидера Польши, приведет к международным трибуналам и длительным тюремным срокам для властей РФ.

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Россия в случае применения ядерного оружия против Украины может ожидать на аналогичные действия со стороны США. Такое заявление во время визита на заседание Совета безопасности ООН сделал президент Польши Анджей Дуда.

По его словам, США являются великим ядерным государством, которое всерьез рассматривает ядерные угрозы со стороны России.

Анджей Дуда пригрозил, что у Вашингтона также есть кнопки для пуска боеголовок и Кремль ожидают аналогичные действия, если он решится на применение вооружения массового поражения против Украины.

"США серьезно относятся к этой российской угроз и это также является угрозой для самой России. Если РФ нарушит все табу и в отношении государства, не обладающего ядерным оружием, и сегодня защищающего свою территорию обычным оружием, применит тактическое ядерное оружие — Россия может ожидать ответа", — продолжил Дуда.

По словам президента Польши, военно-политическое руководство России ожидает исключение из любой мировой политики, если ВС РФ пойдут на использование ядерное оружия в войне против Украины. Дуда также не исключил запуск международных трибуналов, по итогам которого российская власть может получить длительные тюремные сроки.

"Если они решатся на такой отчаянный, безумный шаг — они будут за гранью. Для цивилизованного и демократического общества, честного мира, они как бы перестанут существовать", — резюмировал Дуда, выступая в Нью-Йорке.

Стоит отметить, что США всерьез отнеслись к последным ядерным угрозам, которые в ходе телеобращения к россиянам озвучил президент РФ Владимир Путин. По данным Пентагона, недавние слова о возможном применении вооружения массового поражения не похожи на заявления, которые делал Кремль в течение последних 7 месяцев.

Также сообщалось, что в МИД РФ призвали США воздержаться от участия в полномасштабной войне на стороне Украины. По словам замминистра Сергея Рябкова, конфликт между Вашингтоном и Москвой перешел в стадию ядерного шантажа.