У Лаврова напомнили об ядерном оружии и предостерегли США от прямого конфликта с Россией

Вашингтон, как считают в российском МИД, может стать одной из сторон войны, если вмешается в полномасштабный конфликт для поддержки Украины.

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Российская Федерация никому не угрожает ядерным оружием и не заинтересована в прямом боестолкновении с США или НАТО. Такое заявление сделал замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, США и Великобритания в последнее время демонстрируют недоговороспособную риторику и подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию РФ.

В ходе пресс-конференции, которая была посвящена 60-летию Карибского кризиса, Сергей Рябков повторил пропагандистский тезис и заявил, что Запад будет "воевать до последнего украинца", чтобы Кремль потерпел стратегического поражения. Конфликт между США и Россией, по словам дипломата, уже перерос в стадию ядерного шантажа, хотя Москва якобы никому не угрожает вооружением массового поражения.

"Мы заметили болезненную реакцию Вашингтона на указание Владимира Путина перевести российские силы сдерживания в особой режим несения боевого дежурства. Разъясняем, что мы никому ядерным оружием не угрожаем, критерии его применения описаны в военной доктрине", — продолжил Рябков и добавил, что США в данный момент проводят дестабилизирующую программу обновления ЯО.

Во время пресс-конференции замглавы МИД также пригрозил, что Вашингтон может стать стороной войны, если вмешается в полномасштабный конфликт для поддержки Украины. Дипломат утверждает, что Россия не заинтересована в прямом противостоянии с США и НАТО, однако будет вынуждена реагировать на действия Белого дома.

Напомним, 21 сентября на федеральных каналах РФ транслировалось телеобращение Владимира Путина, который объявил о проведении частичной мобилизации. Глава Кремля также пригрозил использовать ядерное оружие, если будет угроза суверенитету самой России.

США, комментируя обращение Путина, предупредили, что всерьез восприняли угрозы Кремля применить ядерное оружие в войне против Украины. Военная разведка Минобороны не исключила использование ЯО для удара по украинским территориям.