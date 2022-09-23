У Лаврова нагадали про ядерну зброю та застерегли США від прямого конфлікту з Росією

Вашингтон, як вважають у російському МЗС, може стати однією із сторін війни, якщо втрутиться у повномасштабний конфлікт для підтримки України.

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Російська Федерація нікому не загрожує ядерною зброєю і не зацікавлена у прямому зіткненні зі США чи НАТО. Таку заяву зробив заступник голови Міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков.

За його словами, США та Великобританія останнім часом демонструють недоговороспроможну риторику та підштовхують Україну до перенесення бойових дій на територію РФ.

Під час пресконференції, присвяченої 60-річчю Карибської кризи, Сергій Рябков повторив пропагандистську тезу і заявив, що Захід "воюватиме до останнього українця", щоб Кремль зазнав стратегічної поразки. Конфлікт між США та Росією, за словами дипломата, вже переріс у стадію ядерного шантажу, хоча Москва нібито нікому не погрожує зброєю масового ураження.

"Ми помітили хворобливу реакцію Вашингтона на вказівку Володимира Путіна перевести російські сили стримування на особливий режим несення бойового чергування. Роз'яснюємо, що ми нікому ядерною зброєю не погрожуємо, критерії його застосування описані у військовій доктрині", — продовжив Рябков і додав, що США в момент проводять дестабілізуючу програму оновлення ЯЗ.

Під час пресконференції заступник глави МЗС також пригрозив, що Вашингтон може стати стороною війни, якщо втрутиться у повномасштабний конфлікт для підтримки України. Дипломат стверджує, що Росія не зацікавлена у прямому протистоянні зі США та НАТО, проте буде змушена реагувати на дії Білого дому.

Нагадаємо, 21 вересня на федеральних каналах РФ транслювався телезвернення Володимира Путіна, який оголосив про проведення часткової мобілізації. Глава Кремля також пригрозив використати ядерну зброю, якщо буде загроза суверенітету самої Росії.

США, коментуючи звернення Путіна, попередили, що всерйоз сприйняли погрози Кремля застосувати ядерну зброю у війні проти України. Військова розвідка Міноборони не виключила використання ЯЗ для удару українськими територіями.