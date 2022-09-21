"Не схоже на попередні заяви": США всерйоз поставилися до ядерних погроз Путіна

РФ, за даними Пентагону, планує мобілізувати в армію вдвічі більшу кількість осіб, ніж задіяно на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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США всерйоз сприйняли погрози президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю, якщо буде загроза суверенітету Росії. Про це в інтерв'ю американському телеканалу ABC News повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, часткова мобілізація в Росії, яку оголосив Володимир Путін 21 вересня, свідчить про те, що ЗС РФ зазнають серйозних труднощів у війні проти України.

Кірбі стверджує, що Кремль у повномасштабному конфлікті втратив десятки тисяч своїх військовослужбовців, а моральний дух підрозділів регулярної армії на низькому рівні.

"У Путіна проблеми з дезертирством, і він змушує поранених повертатися в бій. Отже, очевидно, що у нього проблеми з робочою силою, він відчуває, що знаходиться на задніх позиціях, особливо на північному сході Донбасу", — продовжив речник Пентагону і додав, що додаткова мобілізація до 300 тисяч людей є великою цифрою.

Кірбі нагадав, що ця кількість майже вдвічі перевищує кількість військовослужбовців, яких Кремль задіяв у лютому для повномасштабного вторгнення в Україну.

Щобільше, речник Пентагону заявив, що США з усією серйозністю поставилися до нових погроз Володимира Путіна використовувати ядерну зброю. Для країни, яка має озброєння масового ураження, такі заяви, за словами Кірбі, є безвідповідальною риторикою.

"Це абсолютно не схоже на те, як Путін говорив останні сім місяців, і ми ставимося до цього серйозно. Ми щосили стежимо за їхньою стратегічною позицією, щоб у разі потреби змінити свою", — продовжив Кірбі в інтерв'ю ABC News і пригрозив Путіну серйозними наслідками, якщо він зважиться на використання ядерної зброї під час повномасштабної війни.

Спікер Пентагону пообіцяв, що США продовжать надавати фінансову та військову допомогу Україні.

Варто нагадати, що під час ранкового телезвернення, під час якого російський президент Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію, пролунали погрози застосувати ядерну зброю.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи нещодавні погрози Володимира Путіна, поставив під сумнів можливість використання Росією ядерної зброї у війні проти України.