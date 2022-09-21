"Не похоже на предыдущие заявления": США всерьез отнеслись к ядерным угрозам Путина

РФ, по данным Пентагона, планирует мобилизировать в армию вдвое большее количество человек, чем которое было задействовано в начале полномасштабного вторжения в Украину.

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США всерьез восприняли угрозы президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие, если будет угроза суверенитету России. Об этом в интервью американскому телеканалу ABC News сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.

По его словам, частичная мобилизация в России, которая была объявлена Владимиром Путиным 21 сентября, свидетельствует о том, что ВС РФ испытывают серьезные трудности в войне против Украины.

Кирби утверждает, что Кремль в полномасштабном конфликте потерял десятки тысяч своих военнослужащих, а моральный дух подразделений регулярной армии на низком уровне.

"У Путина проблемы с дезертирством, и он заставляет раненых возвращаться в бой. Так что очевидно, что у него проблемы с рабочей силой, он чувствует, что находится на задних позициях, особенно на северо-востоке Донбасса", — продолжил спикер Пентагона и добавил, что дополнительная мобилизация до 300 тысяч человек является большой цифрой.

Кирби напомнил, что это число почти в два раза превышает количество военнослужащих, которых Кремль задействовал в феврале для полномасштабного вторжения в Украину.

Более того, спикер Пентагона заявил, что США со всей серьезностью отнеслись к новым угрозам Владимира Путина использовать ядерное оружие. Для страны, которая владеет вооружением массового поражения, подобные заявления, по словам Кирби, являются безответственной риторикой.

"Это совершенно не похоже на то, как Путин говорил последние семь месяцев, и мы относимся к этому серьезно. Мы изо всех сил следим за их стратегической позицией, чтобы в случае необходимости изменить свою", — продолжил Кирби в интервью ABC News и пригрозил Путину серьезными последствиями, если он решится на использование ядерного оружия в ходе полномасштабной войны.

Спикер Пентагона пообещал, что США продолжат оказывать финансовую и военную помощь Украине.

Стоит напомнить, что во время утреннего телеобращения, в ходе которого российский президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, прозвучали угрозы применить ядерное оружие.

Президент Владимир Зеленский, комментируя недавние угрозы Владимира Путина, поставил под сомнение возможность использования Россией ядерного оружия в войне против Украины.