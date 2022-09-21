"Це не блеф": Путін пригрозив Заходу ядерним ударом (відео)

Ядерні боєголовки буде застосовано Росією в разі порушення її територіальної цілісності, заявив глава держави-агресора.

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РФ піде застосування ядерної зброї в разі виникнення загрози її територіальної цілісності. Держава-агресор готова забезпечити свою незалежність за допомогою всіх наявних засобів. Про це під час звернення, присвяченого частковій мобілізації в РФ, заявив президент Росії Володимир Путін.

Російський лідер звинуватив країни Заходу в ядерному шантажі, вказавши, що "деякі високопосадовці провідних країн НАТО" нібито заявляли про можливість застосування такого виду озброєння щодо держави-агресора. Путін запевнив, що Росія має різні засоби поразки, які "за окремими компонентами сучасніші", ніж у країн Альянсу.

"У разі загрозі територіальній цілісності нашої країни для захисту Росії та нашого народу ми, безумовно, використовуємо всі засоби, що є в нашому розпорядженні. Це не блеф", — сказав Путін.

Президент РФ заявив, що Кремль готовий забезпечити незалежність і територіальну цілісність держави за допомогою всіх наявних засобів, пригрозивши країнам Заходу, що "роза вітрів (ядерного шантажу) може розвернутися і в їхній бік".

Зі свого боку міністр оборони РФ Сергій Шойгу сьогодні заявив, що ядерна тріада Росії виконує своє завдання відповідно до Конституції та вказівок Путіна.

Нагадаємо, сьогодні Путін оголосив часткову мобілізацію по всій Росії на тлі повномасштабної війни проти України, що триває. Під мобілізацію, згідно із заявою президента РФ, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності й бойовий досвід. Такий крок Путін пояснив загрозами, з якими стикається Росія.

Також ми писали, що 27 лютого Путін під час зустрічі з міністром оборони Шойгу та головою Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим наказав міністру оборони та начальнику генерального штабу перевести сили стримування російської армії в особливий режим несення бойового чергування. Тоді лідер держави-агресора обґрунтував таке рішення нібито агресивними висловлюваннями посадовців країн НАТО.