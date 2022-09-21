"Это не блеф": Путин пригрозил Западу ядерным ударом (видео)

Ядерные боеголовки будут применены Россией в случае нарушения ее территориальной целостности, заявил глава государства-агрессора.

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РФ пойдет на применение ядерного оружия в случае возникновения угрозы ее территориальной целостности. Государство-агрессор готово обеспечить свою независимость при помощи "всех имеющихся средств". Об этом в ходе обращения, посвященного частичной мобилизации в РФ, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер обвинил страны Запада в ядерном шантаже, указав, что "некоторые высокопоставленные представители ведущих стран НАТО" якобы заявляли о возможности применения такого вида вооружения в отношении государства-агрессора. Путин заверил, что Россия обладает различными средствами поражения, которые "по отдельным компонентам более современные", чем у стран Альянса.

"При угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф", — сказал Путин.

Президент РФ заявил, что Кремль готов обеспечить независимость и территориальную целостность государства при помощи всех имеющихся средств, пригрозив странам Запада, что "роза ветров (ядерного шантажа) может развернуться и в их сторону".

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня заявил, что ядерная триада России выполняет свою задачу в соответствии с Конституцией и указаниями Путина.

Напомним, сегодня Путин объявил частичную мобилизацию по всей России на фоне продолжающейся полномасштабной войны против Украины. Под мобилизацию, согласно заявлению президента РФ, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт. Такой шаг Путин объяснил угрозами, с которыми сталкивается Россия.

Также мы писали, что 27 февраля Путин в ходе встречи с министром обороны Шойгу и главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым приказал министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Тогда лидер государства-агрессора обосновал такое решение якобы агрессивными высказываниями должностных лиц стран НАТО.