В НАТО осуждают заявление Путина о приведении в готовность ядерного оружия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает слова о повышенной боевой готовности опасной риторикой.

Действия президента РФ Путина по приведению российских войск в состояние повышенной боевой готовности являются опасными и безответственными и усиливают агрессивную модель российского лидера в отношении Украины. Об этом сегодня 27 февраля заявил в генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

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"Это опасная риторика. Это безответственное поведение. И, конечно, если вы сочетаете эту риторику с тем, что они делают в Украине — ведут войну против независимого, суверенного государства, осуществляют полномасштабное вторжение в Украину — это усугубляет ситуацию", — сказал Столтенберг.

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что президент Путин продолжает эскалацию этой войны совершенно неприемлемым образом, и мы должны продолжать пресекать его действия самым решительным образом.

Напомним, 27 февраля Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым приказал министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Он обосновал такое решение якобы агрессивными высказываниями должностных лиц стран НАТО. Стратегические силы сдерживания РФ (ССС), согласно данным минобороны РФ, предназначены для сдерживания агрессии против РФ и ее союзников, а также разгрома агрессора, в том числе в войне с применением ядерного оружия.