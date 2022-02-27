У НАТО засуджують заяву Путіна про готовність ядерної зброї

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає слова про підвищену бойову готовність небезпечною риторикою.

Дії президента РФ Путіна щодо приведення російських військ до стану підвищеної бойової готовності є небезпечними та безвідповідальними та посилюють агресивну модель російського лідера щодо України. Про це сьогодні 27 лютого заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Reuters.

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"Це небезпечна риторика. Це безвідповідальна поведінка. І, звичайно, якщо ви поєднуєте цю риторику з тим, що вони роблять в Україні, ведуть війну проти незалежної, суверенної держави, здійснюють повномасштабне вторгнення в Україну, це посилює ситуацію", — сказав Столтенберг.

Постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила CBS, що президент Путін продовжує ескалацію цієї війни абсолютно неприйнятним чином, і "ми повинні продовжувати припиняти його дії найрішучішим чином".

Нагадаємо, сьогодні 27 лютого Путін у ході зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу та головою Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим наказав міністру оборони та начальнику генерального штабу перевести сили стримування російської армії в особливий режим несення бойового чергування. Він обґрунтував таке рішення нібито агресивними висловлюваннями посадовців країн НАТО. Стратегічні сили стримування РФ (ССС), згідно з даними міноборони РФ, призначені для стримування агресії проти РФ та її союзників, а також розгрому агресора, у тому числі у війні із застосуванням ядерної зброї.