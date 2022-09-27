Ядерный удар по Украине опасен для самого Путина, — CNN

Из-за ослабевания режима главы Кремля командование ВС РФ может не выполнить приказ о запуске тактического ядерного оружия в сторону соседней страны.

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Ядерный удар России по Украине опасен для Владимира Путина не только ответной реакцией НАТО, но и невозможностью российским командованием обеспечить эффективное применение тактического ЯО. Об этом говорится в материале американского телеканала CNN.

Несмотря на тактику, которую ВС РФ применяют в отношении Украины, самый опасный момент полномасштабной войны уже приближается. CNN уверен, что в ближайшие дни Кремль представит "официальные" результаты фейковых референдумов и объявит о вхождении в состав России захваченных украинских территорий.

Подобные "голосования" запрещены международным законодательством, а США и ЕС уже пригрозили Москве последствиями в виде новых санкций. Однако, как считает CNN, подобные ограничения не остановят Владимира Путина в плане аннексии очередных территорий. Более того, в недавнем телеобращении глава Кремля пригрозил применить "все имеющиеся типы вооружения", если Украина попытается отвоевать захваченные регионы, и подобная риторика явно была ядерной.

В материале CNN сказано, что Владимир Путин сейчас намного слабее, чем в первые дни полномасштабного вторжения, и для него наступил двоякий момент, поскольку президент РФ не может "дать заднюю" в противостоянии с Украиной.

"Частичная мобилизация гражданского населения оказалась столь же катастрофичной, как и ожидалось всеми. Призываются "не те" люди, богатые бегут, а число бедных превосходит число всех остальных. Как эти десятки тысяч необученных и, возможно, не желающих служить солдат будут экипироваться на фронте, если Москва за последние полгода не смогла должным образом оснастить свою регулярную армию? Признание московской элитой мобилизации катастрофой немного смахивает на критику самого вождя, а это редкость. Все это делает Путина гораздо слабее, чем когда он просто проигрывал войну. К его бедам добавляется то, что сейчас он столкнулся с беспрецедентным внутренним несогласием", — отмечают журналисты в своем материале.

В такой ситуации цивилизованный Запад остается один на один с Путиным, который не может себе позволить проиграть войну. Не имея в распоряжении привычных сил, глава Кремля для изменения исхода конфликта может прибегнуть к использованию вооружения массового поражения.

В этом контексте журналисты называют ковровые бомбардировки украинских городов стратегической авиацией, а также применение химического или биологического оружия. Самым главным "козырем" в рукаве Владимира Путина, по мнению CNN, является ядерный удар по Украине.

"Применение ядерного оружия является риском для России и это связано не только с ответным военным возмездием НАТО. У армии, которая не может летать на достаточном количестве своих самолетов или заправлять достаточным количеством топлива свои танки, есть проблемы. Армия может опасаться, что не сможет осуществить эффективный тактический ядерный удар. Путин может опасаться, что его ослабевающая хватка власти не сможет удержать достаточно прочную командную цепочку, чтобы выполнить приказ о запуске ядерного оружия", — сказано в материале CNN.

Стоит отметить, что президент Польши Анджей Дуда, реагируя на ядерные угрозы Владимира Путина, напомнил, что в распоряжении США также есть кнопки пуска смертоносных боеголовок.

Также сообщалось, что США всерьез отнеслись к недавним угрозам Владимира Путина применить ядерное оружие.