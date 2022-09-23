В России планируют мобилизовать на войну с Украиной около 1,2 млн человек, — росСМИ

Федеральным властям рекомендовали по минимуму призывать в армию жителей областных центров и сделать упор на сельской местности, где нет оппозиции и СМИ.

Related video

Министерство обороны России в рамках частичной мобилизации планирует призвать в ряды ВС РФ 1,2 млн граждан. Об этом пишет издание "Медуза", ссылаясь на свой источник, приближенный к федеральному министерству.

Инсайдер утверждает, что информация Минобороны о призыве в ряды ВС РФ до 300 тысяч человек из числа резервистов не соответствует действительности.

В рамках частичной мобилизации, которая была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября, власти страны планиюут мобилизовать 1,2 млн граждан. Министерство обороны, по данным издания, рекомендовало по минимуму призывать в ряды ВС РФ жителей областных центров, а главный упор сделать на сельской местности.

Проведение мобилизации в таких регионах, как утверждают журналисты, будет выгодным для Кремля, поскольку в них нет СМИ, оппозиции, а граждане в большей степени поддерживают вторжение России в Украину.

Согласно планам властей, в Москве под частичный призыв должны попасть до 16 тысяч человек, а в Санкт-Петербурге — около 3200.

Стоит отметить, что на информацию "Медузы" уже отреагировал пресс-секретарь российского президента. По словам Дмитрия Пескова, сведения о призыве в ряды ВС до 1,2 млн человек в рамках частичной мобилизации являются ложью.

[ + – ] В РФ планируют мобилизовать около 1,2 млн человек

Напомним, что Кремль засекретил часть указа Владимира Путина о проведении частичной мобилизации в России. В седьмом пункте, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, прописана информация о числе военнообязанных, которых планируют призвать в ряды ВС РФ.

Также сообщалось, что Министерство обороны России уточнило, какие категории российских граждан не попадают под частичную мобилизацию. В ряды ВС РФ, по данным ведомства, не будут призывать представителей СМИ и операторов связи, а также сотрудников банковской сферы.