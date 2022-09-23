Без айтишников и журналистов: Минобороны РФ уточнило, кто освобожден от мобилизации

Под призыв в ряды ВС РФ также не попадают сотрудники банковской сферы и работники операторов связи.

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Министерство обороны РФ уточнило категории граждан, на которых не распространяется объявленная президентом Владимиром Путиным частичная мобилизация в России. Разъяснения и уточнения были опубликованы пресс-центром ведомства страны-агрессора.

По данным Минобороны, для работы отдельных отраслей и финансовой системы в ряды ВС РФ не будут привлекать лиц с высшим образованием по определенным специальностям и направлениям подготовки.

Частичная мобилизация в России не распространяется на граждан, работающих:

в аккредитованных организациях, которые осуществляют деятельность в области информационных технологий и задействованных в разработке, развитию, внедрению, сопровождению и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;

в российских операторах связи и задействованным в обеспечении устойчивости, безопасности и функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования РФ;

в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем, редакцией, издателем зарегистрированного СМИ или вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в создании и распространении продукции СМИ;

в организациях, которые отвечают за обеспечение стабильности национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управления банковской ликвидностью и наличного денежного обращения.

Указанные категории граждан будут освобождены от призыва в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации при условии, если руководители соответствующих организаций отправят в Генеральный штаб списки сотрудников, составленные по установленной командованием формой.

Стоит отметить, что после объявления частичной мобилизации в России зафиксировано как минимум шесть случаев поджогов военкоматов.

Также сообщалось, что жителям Москвы и Санкт-Петербурга начали вручать повестки в военкоматы после объявления частичной мобилизации в России.