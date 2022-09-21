Мобилизация в РФ: россиянам начали массово вручать повестки, — правозащитник (фото)

Сотрудники военкоматов для вручения извещений задействуют коммунальщиков, а гражданам угрожают уголовной ответственностью в случае неявки.

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После объявления частичной мобилизации в Москве и Санкт-Петербурге начали массово вручать повестки в военкоматы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил российский правозащитник Павел Чиков.

По его словам, в Санкт-Петербурге сотрудники военкоматов массово разносят повестки для прохождения медосмотра и последующей мобилизации в ряды ВС РФ.

Правозащитник также отметил, что для этой процедуры офицеры задействуют представителей товариществ собственников жилья (аналог украинских ОСМД — ред.).

В повестках указано, что военнообязанные граждане должны явиться в четверг, 22 сентября, в военкоматы для "уточнения сведений и внесения изменений в документы воинского учета". В повестке также сказано об уголовной ответственности, которая грозит россиянам в случае уклонения от частичной мобилизации.

[ + – ] Жителям Санкт-Петербурга начали массово вручать повестки в военкомат [ + – ] Жителям Санкт-Петербурга начали массово вручать повестки в военкомат

Российский правозащитник также сообщил, что в рамках частичной мобилизации повестки массово вручаются медицинским работникам в Москве. В документе сказано, что медики обязаны явиться в свои военкоматы для "получения мобилизационного предписания офицера запаса".

[ + – ] Медработникам в Москве начали массово вручать повестки в военкомат

Напомним, частичная мобилизация в России была объявлена президентом Владимиром Путиным в ходе утреннего видеообращения, которое транслировалось 21 сентября федеральными каналами. Глава Минобороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил, что дополнительно в ряды армии планируют призвать до 300 тысяч человек.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что указ Владимира Путина о мобилизации был частично засекречен. Речь идет о 7-м пункте документа, касающийся числа военнообязанных, которых планируют призвать в ряды ВС РФ в ближайшее время.

После объявления частичной мобилизации в Государственной думе посоветовали россиянам не выезжать за границу и не перемещаться по стране. Дополнительно призывать в армию планируют жителей центральных и западных регионов России.