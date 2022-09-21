В Госдуме советуют россиянам не выезжать за границу и не перемещаться по стране (видео)

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов разрешил посещать Красноярск или Омск, но не рекомендовал отдыхать в Турции. Во время частичной мобилизации больше всего человек могут призвать в центральных и западных регионах РФ.

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Россиянам посоветовали не выезжать за границу и не перемещаться по стране после указа президента Владимира Путина о частичной мобилизации. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в общении с российскими СМИ.

"У нас частичная мобилизация. Она касается не всей страны. Поэтому дополнительных ограничений, на мой взгляд, вводиться не будет. Вы можете спокойно ехать в Красноярск или в Омск, но я бы вам не советовал ехать отдыхать в Турцию", — подчеркнул чиновник.

Россияне, по его словам, могут свободно перемещаться по стране, если они не получили повестки в военкомат.

"Но лучше этого не делать", — уточнил Картаполов.

Глава комитета уверен, что больше всего россиян во время частичной мобилизации призовут в центральных и западных регионах. Каждому федеральному субъекту России дадут разнарядку по неохходимой численности военных.

"Сравнить, например, Московскую область, Краснодарский край и Республику Саха-Якутия. Конечно, они несопоставимы по мобилизационному ресурсу", — подчеркнул Картаполов.

Частичная мобилизация в России — кому еще можно покидать страну

Член совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов в общении с "РИА Новости" указал, что при частичной мобилизации за границу могут ехать те, кому не выдали повестку.

"При полной мобилизации запрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, но если человеку пришла повестка, то он не может выезжать", — сказал Кабанов.

Ему задали вопрос, могут ли при частичной мобилизации выезжать россияне с военным билетом, но без повестки. Член совета сказал, что это возможно.

"Юридически они могут выезжать за границу, потому что у кого-то военный билет ограничен — и он годен только в военное время. Он же не подпадает под частичную мобилизацию? Не попадает. Он может выезжать", — пояснил Кабанов.

Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что дополнительных ограничений на выезд за границу граждан России пока не вводили.

Напомним, что в указе Путина о частичной мобилизации засекретили 7-й пункт о количестве военнообязанных, которых призовут в армию. В Кремле позже признали, что в этом пункте есть инфорация о призыве 300 тысяч человек. Такую же цифру озвучивал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

О частичной мобилизации в России Путин объявил с утра 21 сентября. Эту меру он объяснил защитой страны от "агрессии Запада". Литва привела войска в режим повышенной боевой готовности после приказа Путина.

Штаб российского оппозиционера Алексея Навального призывает к протестам и поджогам военкоматов из-за частичной мобилизации.